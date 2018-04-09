台北市長選舉是否挺姚文智？ 陳菊：我支持民進黨

2018-04-09 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



陳菊今下午陪同市議員周威佑掃街拜票。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook

台北市中正萬華區市議員參選大爆炸，今晚將展開電話民調，高雄市長陳菊今北上順道替該選區市議員周威佑掃街拜票、爭取連任。

談到今晚的電話民調初選，陳菊說在這關鍵的時刻她要為周威佑打氣，陳菊認為民進黨需要新枝但也需要老幹，盼「讓老幹新枝共同成就民進黨」。

除了替周威佑拜票，陳菊日前也幫市議員梁文傑站台，外界解讀陳菊希望新潮流系在年底選舉中通通上壘，對此陳菊表示「我不是用派系思考」，她說，許多優秀年輕人面臨競爭的時候，如果資源比較少，年輕人往往需要民主老兵為他們加油，而「這也是我們的責任」

總統蔡英文日前提及自己、陳菊、行政院長賴清德三人為「府院鐵三角」，對此封號陳菊表示「謝謝」，她認為 蔡英文也好、賴清德也好，目前在民主改革面臨很多艱難，若民主要深化、改革要成功，陳菊覺得在此一重要階段會大力支持他們，「這是我的責任」。

陳菊也將接任總統府秘書長，在年底選舉布局會扮演要角，更被外界解讀為與台北市長柯文哲溝通的橋樑。不過今早柯文哲受訪時卻稱民進黨有選對會，但陳菊沒有在裡面。

陳菊今也被問及，台北市市長選舉民進黨是否會禮讓柯文哲，陳菊說，民進黨選對會會有適切安排，「如果民進黨在這個部分需要我的意見，我想我會表達我的意見」。

現場媒體又追問陳菊是否支持市長參選人姚文智，陳菊僅回「謝謝，我支持民進黨，謝謝」。