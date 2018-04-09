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菊蘇會後到底選不選？ 蘇鬆口：願慎重考慮

2018-04-09 16:51聯合報 記者林洧旭╱即時報導

千呼萬喚到底出不出來？即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午拜會行政院前院長蘇貞昌，不斷勸進他參選新北市，蘇貞昌則回應為了台灣，為了新北，會慎重考慮，感覺似乎有譜。不過也有挺游派的綠委要求，選輸黨主席蔡英文和賴揆要下台負責。陳菊不滿的說，他不希望黨中央、或是有人散布這種失敗主義。

高雄市長陳菊代表黨中央拜會行政院前院長蘇貞昌，希望蘇貞昌能「扛下這個重責大任」。...
高雄市長陳菊代表黨中央拜會行政院前院長蘇貞昌，希望蘇貞昌能「扛下這個重責大任」。蘇貞昌則表示，年底選戰對民進黨非常重要，他不能放著不管，會慎重思考，一有決定會立刻向黨中央報告。攝影／記者胡經周
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陳菊蘇貞昌

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