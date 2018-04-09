陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



高雄市長陳菊。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，對於民進黨立委高志鵬昨天直言「選輸要人負責」，陳菊回嗆，不太希望黨內有人散佈這種失敗主義，我們了解很艱困，但也要有信心，該承擔的責任沒有人會逃避。

行政院前院長游錫堃昨天與黨籍立委爬山，並還原與身兼民進黨主席的蔡英文總統對話內容，游錫堃證實曾在一月底向蔡總統表達不選的意願，但也欲言又止，在一旁的高志鵬則影射黨中央不尊重新北市有人拱游的聲音，更直言誰做決定誰負責。

陳菊下午拜會蘇貞昌後，兩人接受媒體訪問時表示，不太希望黨內有人散佈這種失敗主義，我們了解艱困，但我們應該要有信心，該承擔的責任沒有人會逃避，現階段我們是有信心，我們了解很困難，就因為是很困難所以希望最強的人一起加油並肩努力。

媒體追問其中涉及的派系問題，陳菊說，講這樣的話太可惜，我們第一個先考慮台灣的利益，還有對社會的責任，如果只是思考個別的派系，如果是這樣的話，是不能擔任重大的責任，沒有人會去考慮派系，派系是最小的問題。

至於有關外界質疑蘇貞昌先前說過不選第三次，蘇貞昌一度考慮接話，不過陳菊立刻「代答」說，戰士沒有選擇的時間和空間，她都期盼能在鄉下種菜，最近她要回家種菜的美好夢想也不能實現，她這樣講，作為一個對台灣有責任的人，「對我們現階段改革的艱困，我們很難用自己個人來做一個考量」，她會覺得台灣社會不允許蘇院長有個人考量，而是用整體社會的需要新北市民的期待來去考量。