親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合

蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01聯合報 記者林敬殷╱即時報導

高雄市長陳菊。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳菊。記者劉學聖／攝影
分享

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，對於民進黨立委高志鵬昨天直言「選輸要人負責」，陳菊回嗆，不太希望黨內有人散佈這種失敗主義，我們了解很艱困，但也要有信心，該承擔的責任沒有人會逃避。

行政院前院長游錫堃昨天與黨籍立委爬山，並還原與身兼民進黨主席的蔡英文總統對話內容，游錫堃證實曾在一月底向蔡總統表達不選的意願，但也欲言又止，在一旁的高志鵬則影射黨中央不尊重新北市有人拱游的聲音，更直言誰做決定誰負責。

陳菊下午拜會蘇貞昌後，兩人接受媒體訪問時表示，不太希望黨內有人散佈這種失敗主義，我們了解艱困，但我們應該要有信心，該承擔的責任沒有人會逃避，現階段我們是有信心，我們了解很困難，就因為是很困難所以希望最強的人一起加油並肩努力。

媒體追問其中涉及的派系問題，陳菊說，講這樣的話太可惜，我們第一個先考慮台灣的利益，還有對社會的責任，如果只是思考個別的派系，如果是這樣的話，是不能擔任重大的責任，沒有人會去考慮派系，派系是最小的問題。

至於有關外界質疑蘇貞昌先前說過不選第三次，蘇貞昌一度考慮接話，不過陳菊立刻「代答」說，戰士沒有選擇的時間和空間，她都期盼能在鄉下種菜，最近她要回家種菜的美好夢想也不能實現，她這樣講，作為一個對台灣有責任的人，「對我們現階段改革的艱困，我們很難用自己個人來做一個考量」，她會覺得台灣社會不允許蘇院長有個人考量，而是用整體社會的需要新北市民的期待來去考量。

陳菊蘇貞昌

相關新聞

影／柯文哲變變變 改口沒槓陳菊樣樣都讓她

2018-04-09 13:54

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

高雄綠霾罩頂 羅智強：需要韓國瑜撥霾見日

2018-04-09 15:28

直轄市首位女議長 吳碧珠5連霸受敬重

2018-04-09 14:44

陳菊訪蘇貞昌 勸進參選新北市長

2018-04-09 14:44

新北市長人選 陳菊拜會蘇貞昌商討

2018-04-09 14:30

影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象

2018-04-09 14:21

蘇陳會登場 蘇禮數周到門口迎接陳菊

2018-04-09 14:19

觀察站／提振藍營氣勢 韓國瑜放手一搏

2018-04-09 14:11

投入藍營初選 韓國瑜：跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 14:11

蘇貞昌點頭參選新北？ 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 14:10

近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢

2018-04-09 14:08

蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風

2018-04-09 14:07

柯文哲籲參選人 選舉中定期公布帳戶

2018-04-09 14:04

韓國瑜、陳宜民擬選高雄市長 藍最快本週協調

2018-04-09 13:44

柯P稱自己一直在演化 姚文智：演化不能忽略中心價值

2018-04-09 13:35

放棄連任 台北市議長吳碧珠：有上台就有下台時候

2018-04-09 13:34

吳碧珠不選連任 37年從政生涯畫句點

2018-04-09 13:30

5任議長吳碧珠確定不選 藍營直呼：捨不得

2018-04-09 13:28

韓國瑜評有包袱 陳其邁：祝福所有想為高雄努力的朋友

2018-04-09 13:28

桃園前民政局長參選市議員 年底市議員選舉激戰

2018-04-09 13:27

遭外界質疑競選經費 柯文哲：選舉中應定期公佈

2018-04-09 12:23

吳碧珠不選了 柯文哲：蠻可惜的

2018-04-09 12:11

勸蘇貞昌選新北 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 12:11

蘇貞昌選新北？蘇巧慧：希望黨中央有智慧來處理

2018-04-09 11:47

韓國瑜真情告白：化感動為行動 跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 11:37

吳碧珠傳篤定不選 同選區藍營議員憂衝擊大

2018-04-09 11:35

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

台少盟民調：48.6%民眾同意18歲可投票

2018-04-09 11:24

18歲投票權修法 台少盟呼籲立院盡速啟動修憲

2018-04-09 11:18

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

綠捨游錫堃徵召蘇貞昌有派系之爭？ 蘇巧慧：小看他們

2018-04-09 10:50

朱立倫：希望選舉正面 不要負面攻擊抹黑

2018-04-09 10:46

【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48
看更多

熱門文章

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49

史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08

綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

2018-04-09 00:17

獼猴量增傷農 擬從保育類除名

2018-04-08 23:13

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00

獼猴降級一般類…果農叫好 保育人搖頭

2018-04-08 23:16

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

清明塞爆賀陳旦推給國道車禍 藍委：何不食肉糜

2018-04-09 11:20

【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

2018-04-08 23:40

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

學者：交通疏運招式用老 該砍掉重練

2018-04-09 00:12

影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂

2018-04-09 14:19

提名保衛戰...5綠委簇擁游錫堃陪登硬漢嶺

2018-04-08 23:51

猴害有解？ 林務局推出台灣獼猴防治手冊

2018-04-09 05:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top