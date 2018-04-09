影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭宜君 ╱即時報導



確定接下總統府秘書長的高雄市長陳菊，下午拜會行政院前院長蘇貞昌，蘇貞昌也到超越基金會門口迎接陳菊。陳菊說，大家都會認為，蘇貞昌過去擔任台北縣長，有非常亮麗政績，深受新北市民高度懷念和信賴，所以在這樣的過程中，選對會、民進黨中央、包括蔡總統，大家都對蘇貞昌有一些期待。

蘇貞昌表示，年底選戰對民進黨非常重要，他不能放著不管，會慎重思考，一有決定會立刻向黨中央報告。

據了解，民進黨立委吳秉叡尚未宣布退選前，黨內高層曾出示民調勸進蘇貞昌，數據顯示蘇貞昌與國民黨參選人侯友宜毫無差距。對於老縣長可能重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感無可匹敵。

但是國民黨台北市議員王鴻薇分享了蘇貞昌2010在台北市保安宮宣布參選台北市長時的影片，影片中，蘇貞昌以美國華盛頓總統為例，表示「美國的華盛頓總統，可以選第三任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓，我也不願意破壞。但如果有一天我有更大的能力，我一定會更努力的回饋台北縣民頭家，但我不會選第三次。」

這次新北市長選舉，侯友宜有現任新北市長朱立倫的行政團隊及資源加持，蘇貞昌如回鍋參選，究竟誰能勝出？蘇陣營表示，蘇貞昌過去擔任縣長期間，「是用生命在回饋」，相信他可受檢驗程度，也遠高於其他人，不論對地方的建設與貢獻，民眾皆有感，過去的政績讓蘇在新北奠定非常好的基礎，地方也盼蘇回鍋。

國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室則表示，不論綠營人選是誰，歡迎各界人才為新北努力，讓新北更進步。