蘇貞昌曾說不再選 陳菊：戰士沒有選擇空間

2018-04-09 16:58 中央社 台北9日電



對於蘇貞昌曾說不會再選新北市長，陳菊說：「戰士沒有選擇的時間和空間」。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

高雄市長陳菊今天北上勸進蘇貞昌選新北市長，對於蘇貞昌曾說不會再選新北市長，陳菊說：「戰士沒有選擇的時間和空間」，面對現階段改革艱困，很難用個人做考量。

民主進步黨備戰年底九合一選舉，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今天在民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀陪同下會見前行政院長蘇貞昌，勸進蘇貞昌代表民進黨出征新北市。

兩人會面約45分鐘後聯袂受訪並接受媒體提問。媒體問到，蘇貞昌曾表示不會再選第三次，陳菊回答表示，對於所有有責任的人來說，「戰士沒有選擇的時間和空間」。

陳菊笑說自己也期盼在鄉下種菜，「最近好像我要回家種菜這個美好夢想不能實現，今天作為對台灣有責任的人，面對現階段改革艱困，很難用個人做考量。」

媒體詢問，勸進蘇貞昌是因為民調比較高？陳菊表示，所有參選人都非常優秀，選對會做了很多功課，才會要求徵求蘇貞昌意見，參選的人都有支持者，但民進黨有很好傳統，黨中央一旦決定，全黨就會團結一致，新北市選戰艱難，但蘇貞昌遇強更強。

對於立委高志鵬認為如果新北市長輸掉，黨主席和行政院長都要辭職，陳菊說，不太希望黨內有失敗主義，她了解新北市長選戰艱困但她有信心，該承擔責任不會逃避。

媒體追問陳菊勸進蘇貞昌是否是新系和蘇系結合要對抗正國會？陳菊說，她覺得如果用派系去思考就太可惜了，第一個應該先考慮台灣的利益與對社會的責任，如果只是思考個別的派系，無法擔任重大的責任，她覺得沒有人會去考慮派系，那是最小的問題。