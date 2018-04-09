選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午銜命勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長。記者胡經周／攝影 分享 facebook

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午銜命勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，兩人會面四十多分鐘後，向守候媒體說明。蘇貞昌說，他基於對黨、對新北市，他知道他不能放著不管，「我願意來慎重考慮」；媒體追問，要考慮多久？蘇貞昌說，一有結果，一定會向黨中央及大家報告。

陳菊表示，新北市這一場選戰非常重要，也非常艱難，蘇院長是遇強會越強，因此，請蘇院長無論如何要再三考慮。

陳菊說，蘇貞昌在過去新北市執政八年，有亮麗的成績，也有很多建設為新北市民津津樂道，最重要的是很多市民對他的信任和懷念，民進黨剛好有機會第二次執政的機會，讓蘇院長可以在這麼重要的階段，和新北市民一起努力，在民進黨執政下帶領新北市「超越再超越」，大家都很期待，台灣社會高度關注，她拜託蘇院長勉為其難再三再考慮。

陳菊表示，她今天會來拜會老朋友蘇院長是銜著黨主席、選對會對於這次新北市的選戰之命，大家台灣人民都非常關心及關注新北市長選舉，甚至也有人都認為新北市人選到現在還沒出場，很多支持者都非常焦慮，她今天代表選對會來拜訪蘇院長，徵求他的意願、意見。

陳菊指出，大家非常期待蘇院長能夠在最重要的關鍵出來跟我們一起努力、並肩作戰，選對會大概這些日子以來對於所有有意參選的人，包括外面民進黨內部及外部很多各種民調也都做了很多理解，還包括一般民意訪查等等，民進黨認為需要一個最強的人在最重要的關鍵扮演承擔民進黨在新北市這一場選戰，所以今天特別代表選對會請蘇院長。

陳菊說，這場選戰非常重要，如果是為了個人，大概都沒有意願，她剛再三遊說，最後說願意再思考，也沒有立即就答應；這場選戰對民進黨的重要性，不管是蔡英文總統，也包括賴清德院長，這是一個非常嚴格的期中考，特別請求蘇院長一定要幫忙，她花很多功夫遊說蘇院長，表達我們要求請求最強的人能在這次選戰中慎重思考。