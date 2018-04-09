吳碧珠不選連任 藍營議員含淚不捨

2018-04-09 14:46 中央社 台北9日電



台北市議會議長吳碧珠今天確定不競選連任，國民黨團多位市議員都不捨擁抱，有些人還熱淚盈眶，仍盼吳碧珠回心轉意，但她說4年前就下定決心，這是自己選擇的最好時間點。

中國國民黨台北市議員吳碧珠5連霸市議會議長，外傳已久她這次不競選連任，各界都高度關注，國民黨也派出多批說客長期進行遊說。

吳碧珠今天中午出席國民黨市議會黨團大會，現場大批媒體到場守候，她一進場就向大家三鞠躬，隨即受訪表示，自己37年的市議員生涯現在就畫下句點，確定不競選連任，也感謝各界多年來對她的協助。

提到未來生涯規畫，吳碧珠說，希望多留點時間給自己，雖然難免會捨不得，但「上台一天就有下台的一天」，選擇最好的時間點就是自己的人生規畫，未來除將全力輔選黨內同志外，也將遊山玩水和親友多相處。

「4年前就有此決心」，吳碧珠說，後來留任4年，現在希望畫下最好句點，情緒上難免有些掙扎，但仍是海闊天空。

有媒體提到台北市長柯文哲認為吳碧珠不留任，會很麻煩。吳碧珠則直說不會，她相信每位議員都有自己的智慧，且議會是合議制，相信府會之間會找到最好的和諧狀況。

至於下一屆議長人選部分，吳碧珠表示，因現在整個選舉態勢還不清楚，要到態勢出來時才能做進一步分析。

吳碧珠語畢，現場多位藍營議員都紛紛獻花祝福和擁抱，有些人甚至眼眶含淚，在在看出大家對她的不捨，且不死心的喊話希望吳碧珠能夠回心轉意。