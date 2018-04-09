直轄市首位女議長 吳碧珠5連霸受敬重

2018-04-09 14:44 中央社 台北9日電



中國國民黨籍台北市議員吳碧珠擔任議長5連霸，任內20年歷經3位台北市長，她今天宣布不競選連任，「選擇最好的時間點就是自己的人生規劃」，37年市議員生涯將畫下句點。

現年68歲的吳碧珠出生自台北市士林區的地方望族，為國立台北商專企管科及國立空中大學社會科學系畢業，曾任台北市韻律操委員會主任委員、台北銀行行員等職務。

吳碧珠在民國70年時以無黨籍身分當選第4屆台北市議員，後來在前考試院長關中牽線下才加入國民黨，擔任議員期間對法案及預算審查都相當專精，且為人處世圓融、公道，政通人和，創下連任第9次台北市議員的紀錄。

此外，吳碧珠在民國83年當選第7屆台北市議會副議長後，隨後歷屆市議員選舉都獲得其他市議員支持，當選為第8至12屆議長，寫下台灣直轄市首位女議長的紀錄，專業問政，受人敬重。

吳碧珠今天中午出席國民黨市議會黨團大會時受訪表示，確定不競選連任，37年的市議員生涯確定要畫下句點，感謝各界多年來對她的協助，難免會有不捨，但選擇最好的時間點就是自己的人生規劃，並說早在4年前就下定此決心。

話說當年從商轉政契機，吳碧珠辦公室主任也是她的胞妹吳碧玉今天告訴中央社記者說，37年前是在家族同意及長輩安排下，吳碧珠才決定投入政壇，由於當年未獲任何政黨邀請加入，所以才以無黨籍身分參選，並在市民熱情支持下，幸運順利當選。

近一、兩年經歷親人過世，吳碧珠的兩位兄弟均因心肌梗塞陸續在短短3天內猝然離世，高齡八旬的老父也在去年辭世，外界認為這也是讓她決定不參選的原因之一。

對此，吳碧玉表示，親人離去總是會多所感慨，但並非主因，而是投入政壇多年，加上年歲增長，吳碧珠想多點時間過過自己的人生，今年仍將全力輔選黨內其他議員選情，另初步規劃明年後要到各處旅遊、休養生息。

在政壇被認為「言重九鼎，有守有為」的吳碧珠，5連霸議長期間歷經包括馬英九、郝龍斌及柯文哲等3位台北市長，議事運作風格圓融且公道，笑口常開不擺架子，好人緣不分黨派都認同，也是府會溝通融洽的最佳橋樑，如今確定不競選連任，也讓各界惋惜聲不斷。