新北市長人選 陳菊拜會蘇貞昌商討

2018-04-09 14:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



確定接下總統府秘書長的高雄市長陳菊，下午拜會行政院前院長蘇貞昌，蘇貞昌也到超越基金會門口迎接陳菊。