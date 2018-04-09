柯P稱自己一直在演化 姚文智：演化不能忽略中心價值

2018-04-09 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市議會今天開議，表態參選台北市長、民進黨立委姚文智今天中午到市議會，拜會市議會民進黨團。記者張世杰／攝影 分享 facebook 台北市議會今天開議，表態參選台北市長、民進黨立委姚文智今天中午到市議會拜會，姚文智表示，台北市議會民進黨團的新舊總召將交接，他來表達祝賀；被問到市長柯文哲自稱「我只是一直在演化而已」時，姚文智說，從政可以演化，但不能忽略中心價值跟思想。

姚文智表示，台北市議會民進黨團總召將交接，由許淑華交接給李慶鋒，他來表達恭賀，以及市議會今天開議，順便了解台北市政推動情形，一方面尋求本黨同志議員支持，指年底選局民進黨要提名自己候選人。

總統府即將在本周三宣布高雄市長陳菊接任總統府祕書長，由於柯文哲、陳菊曾為了市府舉債、悠遊卡刷不進高雄等事件，多次隔空交火，外界好奇陳菊接任新職後，是否影響年底民進黨跟柯的選舉合作關係。

姚文智說，陳菊應該相助總統國家大政，跟過去私人口水風波，大家不用畫上等號，重點是民進黨在台北市應該找出都市價值願景，找出候選人，讓台北市脫胎換骨；姚也說，以前他跟陳菊曾共事過，兩人非常熟，過去選舉陳菊都有幫他站台。

另外，總統蔡英文近日接受電視專訪時表示，柯文哲從一個素人走向政治，某種程度也越來越像「政治人物」，與一開始的感覺不一樣，柯文哲今早受訪時對此表示「我只是一直在演化而已」。

姚文智說，不要掉在政治口水打轉，柯文哲競選時期總幹事、輔選幹部，都說柯文哲競選帳目有問題，以及密會大企業，柯應該把事情說清楚，「從政可以演化，但不能忽略中心價值跟思想」。