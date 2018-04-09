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5任議長吳碧珠確定不選 藍營直呼：捨不得

2018-04-09 13:28聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

連任五屆台北市議會議長、九屆議員的吳碧珠，確定年底選舉不競選連任，中午國民黨團會議時，不僅有台北市議員汪志冰等人準備花束，台北市議員郭昭巖更是差點淚崩，現場離情依依，也讓縱衡政壇超過30年的吳碧珠，一度忍不住紅了眼眶。

吳碧珠表示，真的不連任了，感謝各位37年議員生涯的幫忙，如今就畫下句點，希望議員同仁在這次選舉都能夠高票當選，也謝謝大家多年來的幫忙。

至於為什麼不連任？吳碧珠說，生涯規劃，留一點時間給自己，難免會捨不得，不過每個人都有生涯規劃，上台一天就有下台的一天，選擇最好的時間點就是我的人生規劃，現在就是最好的時間，未來將遊山玩水，看看風景，和朋友相聚。

對於吳碧珠年底不選了，台北市長柯文哲則是直呼很可惜，認為吳碧珠主持議事很有經驗，也很平穩，如果現在要換人，反而會比較麻煩。

對此，吳碧珠則是連忙說不會，議會每個議員都有自己的智慧，議會是合議制，相信我找到更好的和諧點。

至於是否會有任何接班人？吳碧珠說，大家都是我的兄弟姊妹，都會全部來幫忙。

是否有對議長人選有任何建議？吳碧珠表示，目前選舉態勢還不清楚，無法分析，要等選舉結果出爐後才能討論。

連任五屆台北市議會議長、九屆議員的吳碧珠，確定年底選舉不競選連任，中午國民黨團會...
連任五屆台北市議會議長、九屆議員的吳碧珠，確定年底選舉不競選連任，中午國民黨團會議時，不僅有台北市議員汪志冰等人準備花束，台北市議員郭昭巖更是差點淚崩，現場離情依依，也讓縱衡政壇超過30年的吳碧珠，一度忍不住紅了眼眶。記者邱瓊玉／攝影
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吳碧珠選舉生涯規劃

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