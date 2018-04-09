吳碧珠不選連任 37年從政生涯畫句點

2018-04-09 13:30 中央社 台北9日電



已連任5屆台北市議會議長的吳碧珠，她今天正式宣佈，37年的市議員生涯確定畫下句點，不競選連任，感謝各界多年來對她的協助，選擇最好的時間點就是自己的人生規劃。

「上台一天，就有下台的一天」，吳碧珠中午出席中國國民黨市議會黨團大會時受訪表示，從政多年，想留點時間給自己，難免會有不捨，但每人都有自己的生涯規劃，現在就是她最好的時間點。

她說，自己是在4年前下定這個決心，未來將全力輔選黨內所有同志，以及遊山玩水。

吳碧珠擔任台北市議會議長5連霸，任內20年歷經3位台北市長，從政風格圓融，且議事運作熟稔，備受各界推崇。