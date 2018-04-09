觀察站／提振藍營氣勢 韓國瑜放手一搏

2018-04-09 14:11 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 楊濡嘉



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜參選高雄市長，接下來他要面對的，不只是有龐大資源的民進黨，更重要的是，如何凝聚國民黨共識和提振高雄市藍營的氣勢。

民進黨在高雄主政近20年，從基層里鄰社區扎根，高雄市長陳菊屆滿卸任，由於民進黨推出的改革，讓很多基層民眾不滿，年輕人在高雄找工作比北部難，挺藍的民眾認為國民黨大有一搏的機會。

國民黨任命韓國瑜到高雄市黨部擔任主委，高雄藍營即認定韓國瑜今年會帶領國民黨打這一場選戰的母雞，韓也展現親和力與基層打成一片。

韓國瑜卻突然到國民黨台北市黨部領台北市長初選表，雖在登記前煞車，卻也讓高雄人愕然。現在韓國瑜確定參選，對內得先溝通與強化選民對他的信賴與支持，給支持者定心丸。

至於醫師出身的陳宜民，雖是不分區立委，但他要參選高雄市長的意向很明確，街頭看板、走訪基層、向各行業的意見領袖請益，一步一腳印走得踏實。陳宜民的堅持與努力，國民黨和韓國瑜很難視而不見，打選仗之前得先安內。

至於選民對韓國瑜的不放心，韓必須加緊步伐更努力走基層搏感情，讓民眾感受到國民黨的企圖心。

在野的國民黨今年可用資源相當少，韓國瑜和陳宜民都說過，錢多有錢多的打法，錢少有錢少的打法，沒有錢有沒有錢的作戰方式。不管資源多少，人氣、人心最重要，韓國瑜必須以最短時間得最多人氣、凝聚最多民心，才可為藍營打一場漂亮的選舉戰。