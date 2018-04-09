蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風

2018-04-09 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 施鴻基 ／新北報導



蘇貞昌女兒蘇巧慧無意間透露蘇貞昌動向及黨內新北市長之爭。 圖／蘇巧慧服務處提供 分享 facebook

民進黨立委蘇巧慧今天陪民進黨台北市議員參選人黃向群掃街，對於民進黨立委高志鵬有關敗選，民進黨主席甚至行政院長都要辭職的說法，她表示，不知道高的說法源自何處，我們想法沒有這麼遠，唯一心願就是新北要贏。

她說，蘇貞昌是否是最強侯選人，要由選民決定，大家爭取的是為地方服務的機會。

蘇巧慧表示，下午高雄市長陳菊會到超越基金會拜會蘇貞昌，但她還不知道會談什麼。蘇貞昌對新北感情一直很深，始終未離開，一年多來陪著吳秉叡走遍大街小巷，共識是新北一定要贏，要有最強的候選人，希望讓年輕一代上。現在新北要贏的心願沒變，我們尊重黨部，也希望黨部有智慧處理，讓合適的人出來擔當重任。

由於蘇貞昌幾年前曾公開表示縣市長連任不過三，如今若再度參選，是不是違反自己說過的話，蘇巧慧迴避問題，她說，這是一個心願，新北要贏。希望新北再度成為台灣領頭縣市。

蘇巧慧表示，無論是蘇貞昌、陳水扁或謝長廷這一代人，敢在白色恐怖時投入政界，初心都希望台灣更好，後來被化約成派系之爭，只為個人而戰，太小看他們了，相信游錫堃也非如此，大家爭取的是為地方服務的機會。

新北市長朱立倫今天勘查湳仔溝整治情況，對於民進黨可能徵召蘇貞昌參選新北市長，朱立倫說，蘇貞昌或游錫堃都是令人尊敬的政界前輩，民主選舉希望都能夠正面，不要用負面、攻擊的和抹黑方式進行，未來無論國民黨或民進黨，都能夠用正面的力量參選，是正面選舉，讓市民理性選擇。