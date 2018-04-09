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韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他表示，初選民調開始時...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他表示，初選民調開始時即會請假參選。記者楊濡嘉／攝影
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國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他表示，初選民調開始時即會請假參選；中央黨部的資源雖仍是「只聞樓梯響、不見人下來」，但有口頭承諾，已經很安慰了，會認真、勇敢打這場選戰，他如能當選高雄市長，會以股票上市公司的經營方式為高雄衝經濟。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選。記者楊濡嘉／攝影
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對於民進黨高雄市長參選人陳其邁，韓國瑜期盼未來有公平、公正、公開的君子之爭，他和陳其邁最大的不同是陳有民進黨中央及地方主政的包袱和民進黨中央黨部的壓力，這些包袱和壓力他都沒有。

已宣布參選高雄市長的立委陳宜民就韓國瑜宣布參選之事表示，取代表國民黨選高雄市長的決心至今不變。期盼黨中央能比照新北市模式辦理高雄市長初選民調，並且舉辦政見辯論，讓高雄市民公評參選理念及人選。

韓國瑜今天的宣布參選在國民黨高雄市黨部禮堂進行，國民黨提名要參選雲林縣長的張麗善、全國公務人員協會理事長李來希、高雄市議會國民黨團、國民黨要參選高雄市議員者、基層里長以及數百支持者到場力挺。

韓國瑜先發表參選聲明，隨後接受媒體詢問。由於立委陳宜民已宣布參選高雄市長，媒體問到初選民調的事。

韓國瑜說，初選民調會由中央黨部舉辦，民調開始日，就是他請假時，目前國民黨高雄市議員和里長提名還有許多事要協調，他必須把這些事都處理妥當。

對於為高雄拚經濟，他表示，如有機會當高雄市長，會顛覆台灣自治史上的經驗，會用股票上市公司總經理的角色來經營高雄市，董事會就是議會，議長就是董事長，280萬市民就是股東，整個高雄市就是要賺錢，就是要發展經濟，就是要衝百業，就是要年輕人回來；高雄經濟衝起來之後，觀光客大量增加，各方面的稅收不停增加，就可以把很多經費投注在下一代；下一代的教育比我們這一代人更好，是這一代人的責任。

他強調要全力衝經濟，全力培養下一代，全力打造高雄經商、招商引資最好的經濟條件，南台灣全部要拚經濟，再也不要意識型態、政黨對抗、泛政治化，再也不要說「我們要愛台灣、台灣人出頭天」，因為我們不愛台灣，難道要愛菲律賓嗎？這是他對南台灣、對高雄市選民神聖的承諾，那些廢話、空話都不要說，就是務實拚經濟。

對於民進黨的對手陳其邁，韓國瑜希望兩人將來做君子之爭，能公平、公正、公開的競爭；他和陳其邁最大的差別是沒有包袱，陳有中央執政和過去二十年主政高雄的包袱，有來自民進黨中央黨部的壓力，他都沒有，是零，誰給他壓力都不甩。

關於國民黨中央黨部的資源，韓國瑜表示，新娘子要結婚、未見白紗禮服，只聞樓梯響、未見人下來，但有口頭承諾，已經很安慰了；不管如何，路再困難，都會認真、勇敢的走下去。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他表示如能當選高雄市長...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他表示如能當選高雄市長，會以股票上市公司的經營方式為高雄衝經濟。記者楊濡嘉／攝影
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