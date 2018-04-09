遭外界質疑競選經費 柯文哲：選舉中應定期公佈

2018-04-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲2014年競選台北市長的選舉經費不段被拿來做文章，日前柯說其他競選市長參選人應都公佈競選經費，被有意參選台北市長的民進黨立委姚文智批評，柯文哲將競選經費貼在牆上，只是手而非真正公布，柯文哲今早受訪則回，競選經費貼在牆上不一定清廉「但連牆都不敢貼的，不是更差嗎？」