勸蘇貞昌選新北 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



確定接下總統府秘書長的高雄市長陳菊，下午將與前行政院長蘇貞昌碰面，勸其再戰新北。陳菊上午受訪表示，希望蘇貞昌能念及人民對他的殷切期盼，能夠同意，她還沒與蘇見面，不知其最後決定，但相信蘇是個顧大局的人，「相信他會與我們並肩作戰、一起努力。」

陳菊表示，今年選戰新北市長是重中之重，大家都非常關心民進黨新北市長的人選，這中間民進黨選對會對有意參選的人，也做了很多不同的理解，包括看各種民調等。

陳菊說，大家都會認為，蘇貞昌過去擔任台北縣長，有非常亮麗政績，深受新北市民高度懷念和信賴，所以在這樣的過程中，選對會、民進黨中央、包括蔡總統，大家都對蘇貞昌有一些期待。

陳菊說，她會跟蘇貞昌溝通，如果民進黨在未來，能夠讓新北市在民進黨執政中發展得更好，她非常期盼蘇貞昌能念及人民對他的殷切期盼，能夠同意參選。

陳菊說，「但是我現在還沒跟他見面，不知道他最後決定，不過我個人認為，大家都是從大局著想，我相信蘇院長是個顧大局的人。」