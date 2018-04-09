吳碧珠不選了 柯文哲：蠻可惜的

2018-04-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



擔任五屆的台北市議會議長的吳碧珠，近期宣布放棄連任，對年底選舉投下一顆震撼彈，而在她擔任議長期間，經歷過前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲等3位市長，一直被外界視為議會重要的穩定力量。對於吳碧珠不追求連任，柯文哲今表示「其實也蠻可惜的」。