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吳碧珠不選了 柯文哲：蠻可惜的

2018-04-09 12:11聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

擔任五屆的台北市議會議長的吳碧珠，近期宣布放棄連任，對年底選舉投下一顆震撼彈，而在她擔任議長期間，經歷過前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲等3位市長，一直被外界視為議會重要的穩定力量。對於吳碧珠不追求連任，柯文哲今表示「其實也蠻可惜的」。

柯文哲認為吳碧珠主持議事很有經驗、很平穩，柯坦言「她選對我來講比較省事，省掉很多麻煩」，也認為吳碧珠繼續選一定還是會當議長，而她不選了，議長就要換人「那很麻煩」。

柯文哲今早出席台北市教育局活動，接受學生為自己設計髮型。記者陳靖宜／攝影
柯文哲今早出席台北市教育局活動，接受學生為自己設計髮型。記者陳靖宜／攝影
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吳碧珠柯文哲選舉

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