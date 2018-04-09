韓國瑜真情告白：化感動為行動 跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天宣布投入國民黨高雄市長初選，他向高雄市民「真情告白」，強調高雄鄉親的溫暖、熱情，已經完全融化他、也深深受感動，他必須化感動為行動，勇敢承擔，跟鄉親一起打拚高雄市的經濟；政治交給台北去吵、去鬧，南台灣以高雄市為核心專拚經濟。

韓國瑜的「高雄鄉親的熱情徹底融化了我」真情告白內容如下：

「生命是一趟奇妙的旅程。

我本賣菜郎，原本以為台北農產公司總經理的任期結束，就準備退休了，做夢也沒想到，因緣際會居然來到高雄市服務，高雄鄉親也沒想到，有一天他們會迎來一個又老、又醜、又窮、又禿頭的國民黨主委。

上任7個月來，國瑜握了好多、好多鄉親的手，他們的手心傳遞給國瑜好多的溫暖、好多的熱情，他們的眼神還流露出殷切的期盼，希望國瑜能夠帶給他們一個經濟蓬勃發展、有活力的高雄市。

高雄市得天獨厚，有山、有水、有空港、有海港，還有一群可以征服全世界的勤奮民眾，高雄市早就應該發展為全台首富。但是，民進黨執政20年，卻帶領錯發展方向，他們只是在拚政治，不是在拚經濟，他們說「愛台灣」、「愛高雄」，事實上，他們只愛自己。

國瑜深切認為，政治應該交給台北去吵、去鬧，南台灣以高雄市為核心，就是要專心拚經濟。大量出走的南台灣年輕人也想回鄉工作，守護自己的父母，家鄉的年邁父母更是隨時擔心遠方遊子每天是否吃得飽、穿得暖，高雄市只有把經濟發展起來，才能夠幫助年輕人找到一條回家的路。