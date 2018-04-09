台少盟民調：48.6%民眾同意18歲可投票

2018-04-09 11:24 中央社 台北9日電



台灣少年權益與福利促進聯盟今天指出，據民調有48.6%民眾同意將投票年齡下修到18歲，立法院也有8個朝野立委的18歲公民權修憲案，籲立法院儘速組成修憲委員會，啟動修憲。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）上午在立法院舉行記者會，並公布最新民調指出，有52.6%的民眾支持在年底九合一大選時一併舉辦「18歲選舉權修憲公投」；今年初公民投票法下修公投年齡到18歲後，更有48.6%的民眾同意修憲，將選舉權下修到18歲。

十八歲公民權推動聯盟召集人葉大華說，第九屆立法院截至2018年4月，總計有8個18歲選舉權相關修憲提案已完成一讀，交付修憲委員會審查，立法院卻沒啟動修憲委員會，不知道有什麼政治算計？現在已經4月，立法院若不啟動修憲委員會，年底大選綁修憲公投的契機又將消逝。

出席記者會的民主進步黨立法委員尤美女說，相信18歲公民權是立法院朝野最大共識，但上次啟動憲改時因為國民黨堅持要把「不在籍投票」綁在一起，錯過憲改契機，下次是什麼時候也不知道，未來她會繼續積極推動憲改，落實18歲公民權。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，立法院對18歲公民權的努力「是打折扣的」，有8個跨越藍綠的修憲案已經一讀付委，「都掉到黑洞不見了」，立法院長蘇嘉全也召集兩次朝野協商，卻都不了了之，時代力量黨團在下次院會還是會提出變更議程，要求組成修憲委員會、蘇嘉全召集協商，盼各黨團支持，在年底能有一張修憲公投票。