蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市籍立委蘇巧慧今天陪台北市議員參選人黃向群掃街，記者詢問高志鵬選輸黨主席甚至行政院長都要辭職的說法，她表示不知道高的說法源自何處，「我們想法沒有這麼遠，唯一心願就是新北要贏」。但她表示蘇貞昌是否最強侯選人要由選民決定，提及游錫堃時說「大家爭取的是為地方服務的機會」。無意間似乎透露了什麼。

蘇巧慧說，下午準總統府準秘書長陳菊會到超越基金會拜會蘇貞昌，但她還不知道會談什麼。

她說，蘇貞昌對新北感情一直很深，始終未離開，一年多來陪著吳秉叡走遍大街小巷，共識是新北一定要贏，要有最強的候選人，希望讓年輕一代上。現在新北要贏的心願沒變，「我們尊重黨中央，也希望黨中央有智慧來處理，讓合適的人出來擔當重任」。

記者詢問院長連任不過三，是不是自打臉？她則表示這是一個心願新北要贏。希望新北再度成為台灣領頭縣市。