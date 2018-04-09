【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。本報資料照片 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 國民黨高雄市黨部主委韓國瑜確定參選高雄市長，接下來他要面對的不只有龐大資源的民進黨，更重要的凝聚國民黨內共識和提振高雄市藍營的氣勢。

民進黨在高雄主政近20年，從基層里鄰社區扎根，現任市長陳菊屆滿不能再參選，挺藍的民眾認為這是國民黨的機會，民進黨中央推出的「改革」讓很多基層民眾不滿，年輕人在高雄找工作一直比北部難，藍營大有一搏的機會。

國民黨中央任命韓國瑜到高雄市黨部任主委，高雄藍營即「認定」韓國瑜今年帶領國民黨打這一場選戰的「母雞」，韓也展現親和力與基層打成一片。但是，韓國瑜為了向國民黨中央爭取資源到高雄打選戰，不惜出「重招」，到國民黨台北市黨部領台北市長初選表，並在登記前煞車，此無預警的舉動是讓國民黨中央看到高雄的困窘，卻也讓高雄人愕然。

現在韓國瑜確定參選，即給支持者「定心丸」，接下來韓國瑜對外開戰的同時，對內得先溝通與強化選民對他的信賴與支持。

醫師出身的陳宜民雖是不分區立委，但他要參選高雄市長的意向很明確，街頭看板、走訪基層、向各行業的意見領袖請益，一步一腳印走得踏實，他期盼與韓國瑜做全民調PK。陳宜民的堅持與努力，國民黨中央和韓國瑜大概很難忽視，因此打選仗之前得先安內。

至於選民對韓國瑜的「不放心」，韓必須加緊步伐更努力走基層搏感情，讓民眾感受到國民黨的企圖心。

在民進黨的「轉型正義」政策下，國民黨今年可用資源相當少，但韓國瑜和陳宜民都說過，錢多有「錢多」的打法，錢少有「錢少」的打法，沒有錢有「沒有錢」的作戰方式。不管資源多少，人氣、人心最重要，韓國瑜如能以最短時間得最多人氣、凝聚最多民心，應可為藍營打一場漂亮的選舉戰。