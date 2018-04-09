韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（左）今天上午趕到高市林園戶政事務所將戶籍遷到林園，展現參選高市長決心。圖／國民黨高市黨部提供 分享 facebook 國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天上午不到9時到高市林園區戶政事務所將戶籍從台北遷到林園，上午10時30分即舉辦參選記者會，全心投入高雄市長選舉。

韓國瑜的記者會以「問世間情為何物─最強菜販真情告白」為題，並發表參選宣言，強調為高雄拚經濟。