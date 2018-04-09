綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文上節目接受訪談，表示柯文哲越來越像政治人物。聯合報系資料照 分享 facebook 對於民進黨是否提台北市長人選，外界傳出總統蔡英文會尋求2014模式再次禮讓柯文哲。近日蔡英文接受訪問時坦言，這件事情到現在尚未有定論，表示若民進黨在這局沒有處理好，很可能就在台北分裂。蔡英文在受訪時也感嘆，看著柯P從素人走向政治這條路，某種程度也越來越像「政治人物」，暗指柯P已經不是過去的柯P。

總統蔡英文近日接受《年代新聞》採訪，直言對於民進黨北市人選還沒有定論，表示會先讓議員提名完成，才會與議員交換意見。蔡英文說民進黨基層不容小覷，他們對於事情很有看法，因此若在台北這局沒有處理妥當，民進黨很可能就會在台北分裂。

事實上，民進黨內因為台北市長人選是否禮讓柯P造成黨內意見分歧，前副總統呂秀蓮為此數次砲打中央，批民進黨不提人，沒把她和姚文智當人，甚至還諷刺柯文哲為「外星人」。而民進黨立委姚文智早在去年宣布參選台北市長，並積極爭取黨內提名。

訪談中，資深媒體人周玉蔻質疑蔡英文是否怕柯文哲可能在2020年參選總統才因此禮讓？對此蔡英文否認，表示對於總統來說2018的選舉才是最重要的，會先拚好2018的選戰。至於蔡英文私底下有沒有找柯P討論，蔡英文表示總統與市長因為公務本來就會有所互動，偶爾也會與柯文哲討論。