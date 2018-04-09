韓國瑜設籍林園 投入高雄市長選舉

2018-04-09 08:53 中央社 高雄9日電



中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天一早到林園區戶政事務所辦理戶籍遷移，並決定投入高雄市長選舉；如果沒有再新增參選人，他將和已表態參選的立委陳宜民競爭提名。

韓國瑜8點多就到戶政事務所將原來設在北部的戶籍遷到林園區友人家，他說當地因為農漁勞工多，所以設籍在此區，盼有更多機會接觸基層，了解民眾的需求和期待。

韓國瑜10時30分將在市黨部召開參選說明會。

已表態參選下屆市長的還有陳宜民，他已舉辦多場參選說明會，並成立醫界後援會，積極跑基層。