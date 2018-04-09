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「討厭你就算成功了」 假消息、假新聞可能比想像嚴重

2018-04-09 08:13聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

中原大學策略長吳肇銘說，國內應早有人違法使用個資選舉，投放假消息、假新聞情況可能...
中原大學策略長吳肇銘說，國內應早有人違法使用個資選舉，投放假消息、假新聞情況可能比想像的嚴重。圖／報系資料照
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臉書5000萬筆個資遭擅用，作為操弄美國大選工具，引起臉書使用者譁然；台灣年底將進行九合一選舉，經常使用臉書的我們，該擔心嗎？能避免嗎？

國民黨國發院前院長、現任中原大學策略長吳肇銘提出警告，國內應早有人違法使用個資，在選舉時投放假消息、假新聞，影響選民判斷，真實情況可能比想像的嚴重，只是尚未被證實揭露。今年底選舉競爭激烈，這類奧步必然以臉書、批踢踢等非實名制的社群工具大舉出籠。

「重點是讓負面訊息發酵」，吳肇銘說，」社群網路的「魔法」是能迅速造神，但更有惡魔的一面。年輕網友把臉書當新聞來源，不愛查證，又愛分享批判、嘲諷性的負面訊息，只要放假新聞給分析發現的「激進者」，或使用假帳號散布，就能「一人成虎」，擴散效應會讓被害人很難滅火。

美國科學期刊近期一項新研究指出，網友分享假新聞的傳播速度比真實新聞快6倍，閱讀假新聞的用戶也比閱讀真新聞多出35%，觸及世代更廣。

例如新北市政府常被酸「三環三線夢裡實現、假動工」，市府花了好幾番力氣才證明「正在實現」，但傷害已經造成。

吳肇銘說，假新聞的選舉效果還沒有數據證實，網路風向和聲量也不一定能換到年輕人以外的選票，但可以用來造勢，連動影響民調支持度、親友同溫層觀念、社會觀感等，「只要更喜歡我，或者討厭你，就算成功了」。

「凡點過必留痕跡，人人都受大數據監控。」媒體行銷業者劉宜晴說，只要取得民眾提供的權限，業者可分析你的網路行為，或讓你接觸設定要你看的廣告和言論。這次臉書個資事件就是用心理研究App取得使用者個資，分析常瀏覽的網站，再以精準的廣告投放試圖影響投票行為，國內很多網路行銷公司都能做到，「有沒有用來選舉而已」。

在台灣取得個資不難，「你下載應用程式也會同意個資被使用，隨便花錢開發程式上架、讓你玩心理測驗然後說你好帥？其實業者的目的是取得個資後的商業應用」，但擁有個資的業者是否轉賣供不法使用，這部分毫無保障，所以過去遭盜賣個資案層出不窮。

個資九合一選舉假新聞

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