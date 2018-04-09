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不只臉書 LINE對選舉的影響也會愈來愈重要

2018-04-09 07:15聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。圖／報系資...
中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。圖／報系資料照
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臉書是近年台灣選舉的戰場，但未必絕對是勝負的關鍵。在台灣滲透率高的社群軟體LINE，今年也將跨足選舉服務，中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。

吳肇銘說，台灣年輕人愛用臉書，但LINE在台使用族群更廣泛，還包括中高齡民眾，目前風行的早安、晚安和問候圖，就是長輩愛用LINE的最好證明，加上名人、社團、社區、商號幾乎都有LINE群組，訊息擴散範圍和精準度，都很值得關注。

由於假新聞能迅速傳播，跟社群網路帳號實名制息息相關，吳肇銘認為LINE更接近實名制，加上截圖就能提告，對遏止假新聞有一定效果，在未來選戰會愈來愈受重視，市場也在觀察LINE要如何打年底這場仗，「關鍵仍是分析與應用」。

撈大數據打選戰並不新鮮，競選團隊透過社群網路抓文章、留言，分析掌握輿論動態，可了解敵情，為攻防做好準備，社群軟體還有開放資料平台可用，數據業者早就能做到「資訊可視化」，也能分辨「假捧實酸」留言提高分析準確性。一名市長幕僚說，這些網路時代選舉基本功，LINE若都能配合參選人需求，就可能是更全面的利器。

不過臉書目前仍是眾多參選人的最愛。新北市前副市長侯友宜日前就在平面媒體刊廣告「謝謝加我臉書」，足見對臉書的重視，當天侯的臉書也暴增5萬多個讚。

服務過蔡英文、柯文哲競選團隊的一名廣告商說，臉書對選舉並非萬能，雖然年輕人愛用，但對黨內全民調初選沒用，因為年輕人不太接民調打來的市內電話，對某些打「空戰」高知名度的參選人是危機，所以仍要勤走基層拜票。

他說，也不是每位縣市長參選人都能靠操作臉書為自己加很多分數，台北市長柯文哲的網戰策略會成功，很多因素是因為「他是柯文哲」，其他人沒有柯的特質，又不好改變自己，只能用臉書來防守陣地，「而大家都有臉書和使用技巧」，要擴張支持群眾並不容易。

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