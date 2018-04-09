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哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00聯合報 記者陳秋雲黃寅楊正海／報導

殯儀館幾乎成為民代的第二服務處。 記者陳秋雲／攝影
殯儀館幾乎成為民代的第二服務處。 記者陳秋雲／攝影
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婚喪喜慶，是政治人物必跑的攤，其中告別式更非跑不可。許多政治人物為了最早向喪家致哀，得四處埋暗樁通報消息；有些民代認為致哀還不夠，不但瞻仰遺容，還哭著跪行進喪家致意，甚至一天照三餐到喪家致哀、陪家屬守靈，讓人「揪感心」。

曾有位資深政治人物這麼分析：婚禮喜慶是錦上添花，喪家告別式則是雪中送炭，「送上溫暖的炭，可換來溫暖的票！」 不過，也有民代跑告別式場鬧笑話，有人聽完生平介紹而忘形鼓掌，還宿醉未醒者聽到禮生喊獻酒，竟在靈前把手上那一杯乾了。

喪家服務 民代爭搶跑第一

早在高雄縣長余陳月瑛時代，凡縣民家中有喪，余家從縣長余陳月瑛、省議員余玲雅到立委余政憲的三份輓聯，第一時間就送到喪家，擺上花圈，讓喪家深深有感「親友都還沒到，余家的花圈就來了」，臉上有光，覺得被關心到。

「看誰跑第一！」同在一個選區，消息通報就非常重要，有民代找禮儀社回報，有的在戶政單位插暗樁，也有醫院埋眼線，更多的是跟花店、救護車業者配合，拚誰最快向喪家致意。從事殯葬禮儀業務多年的小江說，有的民代消息夠快，喪家剛把在醫院病逝的亡者運回家，助理已在場等著遞上名片，說明服務處可提供哪些服務。

台中市議員楊典忠為喪家服務有口碑。 記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠為喪家服務有口碑。 記者陳秋雲／攝影
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瞻仰遺容、抱棺痛哭 家屬看到傻眼

台中市民進黨市議員楊典忠到喪家最特別的是一定瞻仰遺容，即使農曆七月、深夜也不例外，還在亡者面前念念有詞為家屬祈福，讓痛失親人的喪家揪感心。國民黨議員劉士州選區在台中南屯區，也會徵得家屬同意瞻仰亡者遺容，他說，選區裡的民眾幾乎都認識，就如同自己的長輩，「沒什麼可怕的」。此外，如果不是趕重要活動，劉士州一定待到告別式結束，目送亡者上靈車離開。

中部地區某農會總幹事家人辭世，多位議員一起參加告別式，其中一位民代一下車下跪，一路爬一路嚎，甚至抱棺痛哭，悲痛的家屬看著不忍，反過來勸民代「節哀」，其他議員面面相覷。還有民代一天照三餐到喪家報到，夜深人靜也出現在喪家，陪家屬聊天守靈，貼心周到讓家屬又驚嚇又感動。

認不認識都拈香 禮多人不怪

南部也有綠營民代每參加告別式，標準模式就是跪進喪家，如喪考妣，讓在場家屬都覺得自己好像比不上議員，哭不如人。這位民代選舉無往不利，跑過的喪家幾乎都是鐵票，從議員、立委高升到地方首長。

民進黨台中市議員邱素真路過喪家都會入內拈香，她說，即使不認識、不是自己的支持者也無妨，禮多人不怪。

服務一條龍 禮儀社不做的全包

一場告別式，往往是民代的兵家必爭之地，台中議員劉士州說「幾乎禮儀社不做的都包辦了」，喪家諸事繁雜，能幫的都幫。不少民代都有從找醫師行政相驗、申請告別式場路權、代送縣市長、中央級官員輓聯、安排火化時間到告別式結束後清理廢棄物的一條龍服務，更有瞻仰遺容、撫棺哀戚，家屬看了也動容。也有民代勤跑喪家每天至少致意一回，甚至陪同守靈。「喪家服務」基層政治學比誰「厚工」比誰周到，全反映在選票。

台中市議員邱素貞向喪家拈香致哀，順道提供服務。 圖／邱素真提供
台中市議員邱素貞向喪家拈香致哀，順道提供服務。 圖／邱素真提供
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「獻酒」竟乾杯 喪禮鬧笑話

不過，也有民代在告別式鬧笑話，前晚宿醉隔天一早昏沉沉參加公祭，在靈前禮生喊獻酒時，他竟一口乾杯，讓禮生看傻眼，民代驚覺又要了一杯酒獻上靈前。還有民代在冗長的公祭場合昏昏欲睡，聽完生平介紹竟用力鼓掌，經旁人制止自己才尷尬拚命乾咳。

有民代為爭取替喪家服務，搶當告別式主持或代表致謝詞，有時喪家得費心安排，有的當主持人、有的介紹亡者生平、有的代表喪家致謝詞，一個喪禮出現好幾位民代分工的場面。

年底選戰已開跑，不管新人、老將掃街、跑市場、站路口，甚至清明掃墓期間墓仔埔也敢去，即使在網路時代，傳統選戰的打法，還是不敢忽視。

林佳龍蹲點10年 台中「杯水傳奇」

台中市長林佳龍當選立委前，在台中蹲點10年磨一劍，讓市民印象最深刻的是，只要到市立殯儀館大小靈堂上香，都可看到林佳龍送的杯水。他特地派專員在殯儀館服務，每天杯水送到家屬手上，天天穿梭靈堂慰問、鞠躬上香，登記亡者的區域、年紀送回服務處彙整，再請人寫輓聯送到式場。他專員因此還被禮儀業者戲稱「地下館長」，每天4、5點起床，天還濛濛亮就到殯儀館，不間斷的服務讓喪家感動，林佳龍的「杯水傳奇」傳誦至今。

LINE@生活圈，提供生活資訊，增加選民互動的興趣。 圖／朱珍瑤提供
LINE@生活圈，提供生活資訊，增加選民互動的興趣。 圖／朱珍瑤提供
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桃園選美皇后 站公墓拉票

國民黨桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤是「選美皇后」，臉書、IG、LINE都是她擅長的武器，穿梭大街小巷拜票也熟練得很。她說，八德這裡有些爺奶長輩常坐在自家大門，很容易接近拉票，相較之下，大都市家家戶戶大門深鎖反不容易親近。

雖被歸類為網路世代，但朱珍瑤對傳統選戰不敢輕忽，街頭市場掃街拜票不僅按表操課，清明掃墓人潮多，也不放過，趁大安公墓春祭大典時，與競選團隊去向掃墓民眾舉牌拉票。

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