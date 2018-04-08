吳敦義出馬 國民黨力守竹縣、台東

2018-04-08 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



為穩住執政優勢，國民黨主席吳敦義（圖）親赴台東縣，與台東前縣長吳俊立懇談。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底縣市長選戰，國民黨除鎖定固守藍營執政的八個縣市，進而反攻中部的中彰、嘉義市，以及北部的宜蘭縣與離島的澎湖縣。但黨內評估，國民黨執政縣市，新竹縣和台東縣面臨苦戰。

為了穩住執政優勢，黨主席吳敦義親赴台東縣，與台東前縣長吳俊立懇談，據了解，為了化解吳俊立和國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴「饒家」的恩怨，吳敦義還代替立法院前副院長饒穎奇向吳俊立「鞠躬道歉」。

除民進黨立委劉櫂豪強力挑戰藍營執政的台東縣長，饒家與吳家的裂痕也待彌補。為了化解恩怨並整合吳俊立，據指出，吳敦義日前專程前往台東拜會吳俊立，饒家也希望爭取吳俊立加入競選團隊。

花蓮縣長選舉，民進黨徵召對象由行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，換成花蓮縣議員劉曉玫，將迎戰國民黨提名的的「縣長夫人」徐榛蔚。藍營人士指出，民進黨換人除了派系平衡考量，對國民黨而言，劉曉玫基層問政扎實，而且長期問政監督的對象就是花蓮縣長傅崐萁，且劉曉玫參選還將牽動花蓮的「閩客情結」，國民黨在後山的花東若還用傳統方式打選戰，將面臨民進黨動用司法手段的強力挑戰。

至於被形容整合最複雜的新竹縣，除表態參選新竹縣長最積極的立委林為洲，還有縣長邱鏡淳推出的副縣長楊文科，以及縣議會議長張鎮榮與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的力量，如果再加入民國黨的徐欣瑩，泛藍營已有四股力量角力。據了解各方競爭已經「黑資料」滿天飛，黨內評估，即使吳親自介入協調，也不易整合。