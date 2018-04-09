韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天將戶籍遷到高雄市，並宣布參選高雄市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今天將正式將戶籍遷到高雄市並宣布參選高雄市長。韓國瑜已擬好參選聲明，包括高雄市前議長許崑源等議員及基層九合一參選人，都將出席韓國瑜的參選記者會。據了解，韓國瑜的參選聲明將直接訴求「庶民政治」和「拚經濟」，並以與黨籍市議員參選人聯合競選方式，挑戰在高雄多年執政的民進黨。

中央黨部表示，中央將在最快時間內邀韓及另一位已表態參選的不分區立委陳宜民，針對提名方式進行協調，如果正式辦理初選，韓就要請假參加初選，如果最後以全民調作為提名依據，不涉及黨員投票，韓國瑜是否還有請假或請辭市黨部主委，還待進一步討論。

年底高雄市長選舉，國民黨即使由韓出征，也是極艱困一戰，因此韓更重要的責任，將是全力輔選市議員並奪回議長寶座，同時為二○二○立委選舉打下基礎。韓將與市議員採聯合競選、團隊作戰，除藉韓本身創造議題的能量及爆發力拉抬市議員選情，也將結合市議員發動，鎖定民進黨高市長參選人陳其邁及前總統陳水扁、陳致中父子等高雄「三陳」，提出強力批判。

此外，著眼韓參選的外溢效應，韓國瑜也將與國民黨台南市長及屏東縣長提名人進行區塊連線作戰，向南部選民訴求給國民黨公平的對待。並將結合國民黨南部縣市長候選人，共推「南南計畫」，也就是與中國大陸的廣東、福建及浙江等南方省市合作，將農漁產品賣到大陸，並且爭取大陸觀光客回到台灣，全力為庶民爭取經濟的紅利。