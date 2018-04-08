北市議會今開議 藍綠議員對柯P磨刀霍霍

2018-04-08 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市議會今天開議，大巨蛋爭議將是質詢焦點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市議會今天開議，柯文哲預計明後天進行施政報告並備詢，由於今年是選舉年，也是柯文哲第一任最後一年，藍綠議員磨刀霍霍，同聲表示將「算總帳」；據了解，除了檢視柯文哲三年多來政績，大巨蛋、雙城論壇、北農休市爭議，都將是質詢焦點。

民進黨籍台北市議員簡舒培直言，大巨蛋閒置多時，不是一個好的解決方法，更何況日前遠雄還撤件，顯然就是擺爛不處理。大巨蛋何去何從是個很大的問題柯文哲勢必要對外說清楚，究竟是要蓋還是拆。

此外，今年輪到台北市舉辦的台北、上海雙城論壇，因剛好遇上選舉年，到底辦不辦備受關注。相較於藍營關注雙城論壇是否要續辦，綠營則是關心柯文哲「兩岸一家親」說法是否會調整，又是否拖到年底才舉辦，將要求柯文哲說清楚、講明白。

針對北農休市風波，國民黨籍台北市議員汪志冰表示，接下來端午節，北農又將休市三天，北農要怎麼因應，應向市民說清楚；況且北農鬧出這麼大爭議，總經理吳音寧理應該趁開議前來議會拜會、溝通，不料事發迄今不見吳音寧身影，反倒是在臉書發了「洋蔥文」，真不曉得該說什麼。

民進黨籍台北市議員許淑華提到，柯趁休議期間提出許多交通優惠方案，還和台大教授李錫錕因為內湖交通問題槓來槓去，這些交通政策開議後將受到檢視。另外，托育補貼、公立幼兒園設置進度、台北車站雙子星C1/D1開發計畫、南港生技園區流標等議題，相信也會成為質詢焦點。

北市府發言人劉奕霆表示，大巨蛋、北農休市等議題，過去都有和外界說明，市府知道議會非常關心，若有必要還是會在議會殿堂上和議員溝通。