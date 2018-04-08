吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

台北市議會議長吳碧珠（左）今宣布放棄連任，藍營議員憂心議會與柯文哲（右）市府關係可能生變。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

連任五屆台北市議會議長、九屆議員的吳碧珠，昨天證實將不競選連任；儘管國民黨副主席郝龍斌、市黨部主委黃呂錦茹及多位藍營議員不斷勸進及慰留，但她意志堅定，預計今天中午在國民黨台北市議會黨團會上宣布。

藍營包括副議長陳錦祥、市議員歐陽龍、秦慧珠、王欣儀等人都有意爭取議長寶座，副議長部分則有市議員葉林傳、闕枚莎等人有意接棒；綠營則包括市議員劉耀仁、王孝維、顏聖冠、周柏雅等人被點名。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，非常希望吳碧珠今天醒來就會改變心意；但若吳碧珠仍堅持不選，為保住議長位子，就要思考國民黨在台北市議會的席次極大化，不排除增額提名，但最後還是要看黨中央的決定。

吳碧珠昨天受訪表示要放棄連任；她說，八年前就開始考慮放棄連任，但一直被勸留；對她而言，最重要的一仗早已打完，「人生就應該在最美好的時候結束」，若再當四年，她退的時候已經七十三歲。

吳碧珠說，趁她現在身體還勇健，才想急流勇退，過自己生活；這就是她現階段生涯規畫。她預計今天中午十二時四十分、國民黨議會黨團大會結尾致詞上，向黨團議員報告不選的決定。

外傳吳碧珠的妹妹吳碧玉可能「代姊出征」，放棄連任後又是否支持特定新人？吳碧珠說，所有議員同仁與新人，對她而言都是兄弟姊妹，她放棄連任後不會支持特定對象，但黨的台北市議員選舉與正副議長選舉仍會盡力輔選。

出身士林望族、擔任台北市議員卅七年的吳碧珠，一九九四年當選第七屆台北市議會副議長，四年後當選議長迄今已五連任，任期橫跨前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲三市長；她不僅是台灣第一位直轄市女性議長，因從政資歷深厚、對議事規則熟悉，一直都被認定是議會安定力量。

黃呂錦茹說，吳碧珠對黨籍議員及年底北市選情具舉足輕重的政治分量及影響力，不選將衝擊年底選情，她希望吳碧珠改變心意，目前議長人選仍不做他人考量。藍營議員私下表示，吳碧珠擔任議長多年，調和鼎鼐功夫有目共睹，若不連任，府會關係也可能生變。

此外，吳碧珠若放棄連任，國民黨台北市內湖南區與士林北投區市議員提名，可望恢復原本地方評估情形，由目前公告提名四席改為五席。