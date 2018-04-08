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看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54聯合報 記者施鴻基林敬殷／新北報導

行政院前院長游錫堃（左一），以及新北市立委林淑芬（右前）、吳琪銘（中）等人上午一...
行政院前院長游錫堃（左一），以及新北市立委林淑芬（右前）、吳琪銘（中）等人上午一同登觀音山。 記者林伯東／攝影
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民進黨中央雖傾向由蘇貞昌參選新北市長，但游的支持者認為民進黨對水牛伯不能一再虧欠，而且論人氣拚實力游都不輸任何人，將利用黨主席蔡英文探詢地方聲音機會，表達力挺游錫堃參選新北市長。

「民進黨在議會有廿八位議員，結果十六人連署、包括出線新人廿一人力挺，這說明了什麼？」挺游議員表示游錫堃是眾望所歸，卻被中央排斥很不公平，「游院長確實說過不選，但蘇院長也說不選」。

黨內重要人士指出，年底這一戰沒有誰穩贏，游的實力也沒比人強，游始終都有一股氣不吐不快，更深層的原因是，新北市的民進黨勢力消長，游錫堃如今實力比蘇強，然而，以蘇過去在新北市的經營能力，一旦蘇勝選，將會大舉超越游，游或背後的正國會有危機意識，這是游蘇兩人勢力競爭的派系延伸。

對立委高志鵬昨天一番話，黨內有人不滿地表示，花蓮縣長改由屬正國會系統的縣議員劉曉玫披掛上陣，其實也是派系協調下的考量與改變，游自己在一月底表達不選，黨中央當然要去找別人。

親近游錫堃人士表示，在二○一○年時，游錫堃曾表達參選新北市長的意願，蔡曾表示不選新北市長，後因蘇貞昌無預警宣布參選台北市長，在多方考量下蔡親自參選新北市長，游事後對此耿耿於懷，一四年選新北市長時，游自認打到彈盡援絕，僅小輸兩萬餘票，選後怪罪黨中央民調。這一次，游雖說不選，因地方基層力拱才又考慮，但黨中央最後卻決定給蘇貞昌，游當然會認為蔡偏袒蘇。

挺游人士說，先前蘇貞昌大弟子吳秉叡參選，他們沒有意見，因為要給青壯世代機會，可是如今吳秉叡不選，又是蘇貞昌要出來，「蘇院長對新北的貢獻和能力當然是有目共睹，但是一來隔了十三年，二來已經給過他們（蘇系）機會，新北只有一個聲音可能不太好」。

蘇貞昌民進黨吳秉叡蔡英文高志鵬

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