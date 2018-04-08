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提名保衛戰...5綠委簇擁游錫堃陪登硬漢嶺

2018-04-08 23:51聯合報 記者施鴻基魏翊庭／新北報導

對於蔡英文總統是否勸退參選新北市長？行政院前院長游錫堃昨天說，「沒有宣布參選，何來勸退？」蔡總統今年兩度詢問他新北市長選情，元月廿三日見面時，他曾說不選，所以總統就「往另一方向規畫」，總統也對他說「歹勢啦」；沒想到現任議員過半有異議，布局兩個多月要改變有困難，總統也覺得擔憂。

沿途支持者喊「選市長」 游微笑以對

游錫堃昨天由五位民進黨立委高志鵬羅致政、吳琪銘、林淑芬和江永昌陪同登觀音山硬漢嶺，沿途不斷有支持者大喊「選市長」，游都微笑以對。

高志鵬說，民進黨有責任政治的不成文傳統，如果選輸，按慣例主席要辭職，甚至要換行政院長，希望選對會能審慎評估各方意見再決定，「誰做決定，誰就該負責。」

高志鵬也說，依二○一八年直轄市長暨縣市長特別提名條例，提名須經過選對會、中執會討論才能定案，「選對會從來沒有討論過新北市長選舉」，程序上至少要走完。

民進黨立委高志鵬（左）昨天邀請行政院前院長游錫堃（右），一同登觀音山硬漢嶺。 記...
民進黨立委高志鵬（左）昨天邀請行政院前院長游錫堃（右），一同登觀音山硬漢嶺。 記者林伯東／攝影
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游：過半議員相挺 我盛情難卻

游錫堃透露，民進黨執政後，蔡總統曾親自或透過他人表達過要給他六個職位，他都予以婉拒，堅持裸退的立場。去年迄今，他五度向黨中央反映不選新北市長，但過半民進黨新北市議員相挺，他盛情難卻，因此情義相挺，不過他依然保持不忮不求態度，尊重黨中央的決定。

建議蔡總統多聽議員不同意見

他說，他建議蔡總統找機會多聽議員的不同意見；蔡則回應選舉時會成立小組幫助這些議員。

記者詢問，黨若提名蘇貞昌，他是否會支持蘇？游一度笑而不答，稍後則表示，「黨中央推出的人選，當然我都會支持」。至於基層若勸進他參選，游僅表示，尊重黨中央決定。

民進黨高志鵬游錫堃林淑芬羅致政

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