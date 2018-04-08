陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

行政院前院長蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，幾乎大勢底定。蔡英文總統昨天接受媒體專訪時透露，民進黨新北市長提名布局會在十七日出訪非洲前完成，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午將先拜會蘇貞昌徵詢意願，蔡總統於十二日親自出馬力勸蘇貞昌承擔重任。

台北市長部分 出訪後處理

蔡總統接受媒體專訪時，對於雙北市長提名時程，明確表示，新北市長會在出訪前完成布局，近日會聽取選對會及地方基層的意見；至於台北市長部分，則會在出訪後來處理，同樣也會先聽取地方基層的意見。

蔡總統在專訪中證實，總統府將於十一日宣布陳菊接任總統府秘書長；高雄市政府也在總統府宣布後，發布回應證實相關訊息。

蔡：戰士沒有選擇戰場的權利

高市府表示，經過蔡總統多次徵詢，市長陳菊幾經考慮、並與市府團隊充分討論後續市政推展的步調後，她秉持「戰士沒有選擇戰場的權利」的理念，決定承擔總統府秘書長一職，以襄助總統綜理政務，推動民進黨政府的改革價值與工作。陳菊感謝高雄及市民一路以來對她的栽培與支持，高雄是她第二個家鄉，她未來將一本初衷，以中央的高度，持續協助高雄市的城市及產業轉型。

可望接任總統府秘書長的高雄市長陳菊（右）今將拜會前行政院長蘇貞昌（左），商談新北市長布局事宜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇鬆動「若黨有需要，會慎重考慮」

陳菊先於今天下午兩點前往蘇貞昌成立的超越基金會拜會，蘇陳會被視為蔡總統約見蘇貞昌前的會前會。據黨內高層表示，蘇貞昌先前一再表示黨應栽培年輕人，日前態度已有鬆動，「若黨有需要，他會慎重考慮」。

親蘇人士昨天指出，蘇貞昌在立委吳秉叡退選後，才開始考慮是否投入新北市長選戰，蘇都當過行政院長，哪還會在意新北市長，「如果不是吳秉叡退出，蘇連考慮都不會考慮」。

親蘇人士說，目前行政院前院長游錫堃仍有不少人支持，在民進黨還有其他選擇情況下，「蘇答應的機會微乎其微，可能還要再看看」。蘇早就當過台北縣長，即使勝選也只是回到老位置，不會加分；如果稍有意外將成為其他派系攻擊箭靶，蘇若參選，絕對是為黨奉獻犧牲。

有人質疑 為女兒蘇巧慧鋪路

蘇貞昌若參選是否為女兒蘇巧慧鋪路？該人士說，外界未免想太多了。

黨內高層表示，據過去一段時間以來的民調，蘇貞昌的支持度，是黨內唯一能和侯友宜打平的人選，一旦民進黨確定提名蘇貞昌，侯友宜被迫困在新北市，國民黨勢必把重兵留在北部。