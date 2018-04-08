親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合
合陽天擎

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43聯合報 記者林敬殷施鴻基蔡孟妤／連線報導

行政院前院長蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，幾乎大勢底定。蔡英文總統昨天接受媒體專訪時透露，民進黨新北市長提名布局會在十七日出訪非洲前完成，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊下午將先拜會蘇貞昌徵詢意願，蔡總統於十二日親自出馬力勸蘇貞昌承擔重任。

台北市長部分 出訪後處理

蔡總統接受媒體專訪時，對於雙北市長提名時程，明確表示，新北市長會在出訪前完成布局，近日會聽取選對會及地方基層的意見；至於台北市長部分，則會在出訪後來處理，同樣也會先聽取地方基層的意見。

蔡總統在專訪中證實，總統府將於十一日宣布陳菊接任總統府秘書長；高雄市政府也在總統府宣布後，發布回應證實相關訊息。

蔡：戰士沒有選擇戰場的權利

高市府表示，經過蔡總統多次徵詢，市長陳菊幾經考慮、並與市府團隊充分討論後續市政推展的步調後，她秉持「戰士沒有選擇戰場的權利」的理念，決定承擔總統府秘書長一職，以襄助總統綜理政務，推動民進黨政府的改革價值與工作。陳菊感謝高雄及市民一路以來對她的栽培與支持，高雄是她第二個家鄉，她未來將一本初衷，以中央的高度，持續協助高雄市的城市及產業轉型。

可望接任總統府秘書長的高雄市長陳菊（右）今將拜會前行政院長蘇貞昌（左），商談新北...
可望接任總統府秘書長的高雄市長陳菊（右）今將拜會前行政院長蘇貞昌（左），商談新北市長布局事宜。 圖／聯合報系資料照片
分享

蘇鬆動「若黨有需要，會慎重考慮」

陳菊先於今天下午兩點前往蘇貞昌成立的超越基金會拜會，蘇陳會被視為蔡總統約見蘇貞昌前的會前會。據黨內高層表示，蘇貞昌先前一再表示黨應栽培年輕人，日前態度已有鬆動，「若黨有需要，他會慎重考慮」。

親蘇人士昨天指出，蘇貞昌在立委吳秉叡退選後，才開始考慮是否投入新北市長選戰，蘇都當過行政院長，哪還會在意新北市長，「如果不是吳秉叡退出，蘇連考慮都不會考慮」。

親蘇人士說，目前行政院前院長游錫堃仍有不少人支持，在民進黨還有其他選擇情況下，「蘇答應的機會微乎其微，可能還要再看看」。蘇早就當過台北縣長，即使勝選也只是回到老位置，不會加分；如果稍有意外將成為其他派系攻擊箭靶，蘇若參選，絕對是為黨奉獻犧牲。

有人質疑 為女兒蘇巧慧鋪路

蘇貞昌若參選是否為女兒蘇巧慧鋪路？該人士說，外界未免想太多了。

黨內高層表示，據過去一段時間以來的民調，蘇貞昌的支持度，是黨內唯一能和侯友宜打平的人選，一旦民進黨確定提名蘇貞昌，侯友宜被迫困在新北市，國民黨勢必把重兵留在北部。

蘇貞昌民進黨陳菊侯友宜吳秉叡

相關新聞

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

提名保衛戰...5綠委簇擁游錫堃陪登硬漢嶺

2018-04-08 23:51

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34

2018議員選舉 時力：6都加竹市議會設黨團

2018-04-08 16:02

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

第二個吳秉叡？姚文智：蔡、菊都非常鼓勵我參選

2018-04-08 13:31

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

蘇營：蘇貞昌與新北市民情感無可匹敵

2018-04-08 13:18

蘇貞昌代表選新北？挺游派仍有不滿

2018-04-08 13:14

影／與蔡英文談新北選舉 游錫堃：不忮不求 尊重黨決定

2018-04-08 12:45

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

民進黨中生代潰敗？姚文智：放心，我會出線

2018-04-08 11:38

【即時短評】年底選戰老將回鍋 藍綠各陷人才斷層

2018-04-08 11:19

中生代不敵老將 姚文智：吳秉叡可惜了

2018-04-08 11:18

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

柯文哲嗆公布選舉帳戶 姚文智酸：不是貼牆上就清廉

2018-04-08 11:10

縣市長等參選人 25日起可設政治獻金專戶

2018-04-08 11:05

與蔡英文談新北選舉 游錫堃：尊重黨決定

2018-04-08 10:57

版主打選戰不只王浩宇 「嘉義新鮮事」林耿瑋跟進

2018-04-08 10:50

花蓮縣長選舉 民進黨擬徵召劉曉玫

2018-04-08 10:46

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

游錫堃登新北硬漢嶺 對新北市長選舉發表看法

2018-04-08 10:07

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

民調、網路聲量成選戰工具 國民黨、民進黨都在用

2018-04-08 07:25

「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03

韓國瑜確定戰高市 明遷戶籍

2018-04-08 00:56

柯文哲看侯友宜 「沒有藍綠」

2018-04-08 00:50

新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46

親游人士：游錫堃不會跟蘇貞昌爭

2018-04-08 00:36

出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32
看更多

熱門文章

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

2018-04-08 12:18

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

清明連假史上最塞 學者：老招沒用，砍掉重練吧

2018-04-08 13:32

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

潛艦國造雖邁進一步 學者憂心後續考驗

2018-04-08 15:24

搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34

即將收假 中午國道車潮現

2018-04-08 12:51

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

選戰老面孔遭譏回鍋肉 藍：回鍋非壞事

2018-04-08 08:50

馬英九訪美 史丹福演講並訪特斯拉

2018-04-08 12:53

收假了！北返上國道 建議10點前上路

2018-04-08 05:05

民調、網路聲量成選戰工具 國民黨、民進黨都在用

2018-04-08 07:25

柯文哲嗆公布選舉帳戶 姚文智酸：不是貼牆上就清廉

2018-04-08 11:10

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

【即時短評】年底選戰老將回鍋 藍綠各陷人才斷層

2018-04-08 11:19

蘇營：蘇貞昌與新北市民情感無可匹敵

2018-04-08 13:18

國5北上高乘載管制 提前至19時結束

2018-04-08 18:26

黃虹瑋意志堅 首位拿到小金龍徽章女性軍人

2018-04-08 08:52

民進黨中生代潰敗？姚文智：放心，我會出線

2018-04-08 11:38

遊客塞怕了昨提早北返 蘇花今天不塞了

2018-04-08 11:42

網傳ODA揮霍人民存款 鄧振中：故意造謠

2018-04-08 14:37

游錫堃登新北硬漢嶺 對新北市長選舉發表看法

2018-04-08 10:07

第二個吳秉叡？姚文智：蔡、菊都非常鼓勵我參選

2018-04-08 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top