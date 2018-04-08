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新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47聯合報 本報記者林敬殷

曾力挺吳秉叡（前右）參選新北市長的前行政院長蘇貞昌（前左），可能被民進黨徵召參選...
曾力挺吳秉叡（前右）參選新北市長的前行政院長蘇貞昌（前左），可能被民進黨徵召參選新北市長。 圖／翻攝吳秉叡臉書
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行政院前院長游錫堃昨天證實，曾在一月廿三日向蔡英文總統表態不選新北市長，蔡總統表示將往另外一個方向規畫。所謂另一個方向，黨內高層直指，就是行政院前院長蘇貞昌。事實上，這兩個多月的時間，就是配合蘇主張，讓「年輕人先拚拚看」，立委吳秉叡民調衝不過三成，只好退選，蘇貞昌也因而沒有不為黨承擔的藉口。

在今年年初，蔡總統陸續與黨內各派系立委等人餐敘，唯獨蘇系沒被找，曾一度引起蘇系立委不快。不過，沒多久，蘇系立委接到通知進官邸，時間就在二月一日。

蘇系立委一進官邸，蔡總統當面拿出民調資料，直指蘇貞昌是黨內唯一可跟侯友宜一搏的人選，初步探詢蘇系立委的想法。不過，蔡總統也同意給吳秉叡一些時間衝衝看，時間點就訂在國民黨新北市長人選公布日，參選門檻是民調過三成。

歷經兩個月的衝刺，到四月六日前夕，民調未見起色。黨內人士透露，吳秉叡最後的民調約在二成六，先前一波波的造勢，並未顯現在民調數字上，因此，在侯友宜取得國民黨參選資格後，吳秉叡也自知出局。

黨內人士透露，黨中央多次民調結果顯示，從今年一月迄今，唯獨蘇貞昌的民調數字，與侯友宜始終在伯仲之間，支持度大約都在四成左右，而游錫堃與侯友宜的民調數字，仍有一段差距。

侯友宜蘇貞昌吳秉叡游錫堃

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