綠北市中正萬華議員今民調 新人找大咖助陣

2018-04-08 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



新北市黨部主委余天（右）日前陪同女兒余筱萍（左）至萬華區果菜市場拜票。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

民進黨中正萬華區市議員初選，今晚舉行為期一周的電話民調，新人參選人紛紛找「大咖」輔選，吳沛憶找民進黨高雄市長提名人陳其邁掃街，蘇緯政則找前台南縣長蘇煥智一同參加活動，余筱萍則找明星父親余天出席音樂會，各出奇招。

對於余筱萍勝算如何，余天昨表示「目前不曉得，每一個人都很強，很多大咖都來幫忙」。 一旁的余筱萍則笑說，「我也有一隻公雞啊」。余天也說，不要再講余筱萍「靠爸」了，「她只能靠我，她還能靠誰？」