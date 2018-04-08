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誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

民進黨新北市長參選人選至未定，行政院前院長蘇貞昌、游錫堃各有人力挺，前總統陳水扁...
民進黨新北市長參選人選至未定，行政院前院長蘇貞昌、游錫堃各有人力挺，前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語-69」及與朋友line的「新勇哥物語-69」都表達看法。圖／翻攝臉書「新勇哥物語」
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民進黨新北市長參選人選至未定，行政院前院長蘇貞昌、游錫堃各有人力挺，前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語-69」及與朋友line的「新勇哥物語-69」都表達看法，「勇弟」挺游錫堃 ，「勇三」支持蘇貞昌，最後代表陳水扁的「勇哥」下結論：「民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」

扁的「新勇哥物語-69」內容如下：

為了新北市長選舉提名，蘇新系吳秉叡委員被勸退後，民進黨主席究應徵召蘇貞昌還是游錫堃？勇弟與勇三各有所屬，雙方爭得面紅耳赤。

勇三：當然是蘇貞昌。不是師父要出馬，為什麼弟子要退讓？大家談轉型正義，其實行政院認定老蔣是228元兇，中正國際機場改名桃園國際機場，中正廟改名為台灣民主紀念館、甚至台灣郵票的發行，都是蘇揆政績。

勇弟：應該是游錫堃。他推動台灣正常國家決議文。以擔任行政院長先後為例，游揆在先，蘇揆還在謝揆之後呢！游揆一做三年，是任期最久的行政院長。北宜高速公路雪隧的貫通、與員山子分洪的基隆河整治等重大建設，無不在游揆任內推動完成。

勇三：蘇貞昌當過二任台北縣長，先出任黨主席，也選過台北市長，更選過副總統。蘇貞昌出任院長時，蔡總統是他的副院長，侯友宜是警政署長。所以說蘇貞昌比較適合。

勇弟：蘇貞昌選台北市長輸17萬票、選副總統輸220萬票。游錫選新北市長只輸24528票，蔡主席只要多跑一趟就當選了。好可惜喔！

勇三：游錫堃還不是輸掉新北市長，蘇貞昌倒是贏過二次台北縣長。

勇弟：蔡英文選新北市長輸11萬票可以當總統。游錫輸不到2萬5千票，做個新北市長一點也不為過。

勇三：主席年初問游錫，是他說不選的。

勇弟：2010.3.3蘇貞昌在台北市保安宮宣布參選北市長時說，他推崇華盛頓可選而不選第三次，立下民主典範，他不會回鍋再選新北市長（台北縣長）。

勇哥：你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？

勇弟：我終於知道了！

蘇貞昌民進黨
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