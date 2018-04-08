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搶花蓮縣長 傳民進黨劉曉玫出線戰徐榛蔚

2018-04-08 16:34聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

民進黨花蓮縣長提名，目前浮出檯面的人選有花蓮縣議員劉曉玫和行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，原先外界盛傳許應該會出線，未料昨晚卻有消息傳出為了派系平衡，將改徵召縣議員劉曉玫，許的競選辦公室也停止一切活動。劉今天強調，2人都還在靜待中執會通知，在4月11日由民進黨中央發言宣布參選人選。

許傳盛昨天晚間突然傳簡訊給支持者，簡訊中提到「蔡總統考量本黨縣長無女性候選人，所以決定花蓮徵召劉曉玫，即日起，競選辦公室停止競選活動。傳盛感謝各位伙伴這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。」，此舉也為花蓮的選情投下一顆震撼彈，若劉曉玫出線，面對的將是縣長傅崐萁之妻、代表國民黨提名的立委徐榛蔚，也將成為2女對決。

今天劉曉玫受訪表示，根據民進黨徵召提名的作業機制，需要經過選對會和議制的決議，送交黨主席及中執會通過，再中執會統一公佈名單，在4月11日由民進黨中央發言宣布參選人選。

劉曉玫表示，無論徵召結果是誰，這都是一場非常艱困的選戰，都需要團結一致，才能不讓花蓮退到家族政治的威權時代。她也強調，花蓮沒有政黨、沒有派系、沒有性別的等等問題，只有要不要威權政治的選舉，如果退回威權家族政治，是民主的逆行，也不符合民主價值的真諦。

劉曉玫在地方深耕22年，對地方事務熟悉、知名度高，且根據民調顯示劉略高於許等，都是劉的優勢。民進黨秘書長洪耀福之前也在公開場合中說，民調僅供參考，黨中央還是會綜合性來評估，畢竟每位候選人的條件不一樣，要同時考量候選人的意志、個人表現、組織經營、與對手對比等整體性評估。從多層面來看，劉曉玫出線機率相當大。

花蓮縣長選舉，民進黨傳出將由縣議員劉曉玫出線參選。記者徐庭揚／攝影
花蓮縣長選舉，民進黨傳出將由縣議員劉曉玫出線參選。記者徐庭揚／攝影
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民進黨許傳盛
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