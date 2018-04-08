2018議員選舉 時力：6都加竹市議會設黨團

2018-04-08 16:02 中央社 台北8日電



年底縣市議員選舉競逐激烈，時代力量秘書長陳惠敏今天表示，時代力量設定的目標，包括「6都加1」、也就是6都和新竹市的市議員當選席次能達到各有3席在議會成立黨團的門檻。聯合報系資料照片 分享 facebook 年底縣市議員選舉競逐激烈，時代力量秘書長陳惠敏今天表示，時代力量設定的目標，包括「6都加1」、也就是6都和新竹市的市議員當選席次能達到各有3席在議會成立黨團的門檻。

陳惠敏接受中央社記者訪問時表示，因應2018縣市議員選舉，時代力量預計在54個選區進行提名，累計已提名28人。在穩健提名的過程中，仍不斷發現新的優秀人才，最後提名總額，不排除增加提名。

陳惠敏說，時代力量根據2016年立委選舉時政黨票基本盤，評估每個選區的狀況；另一個衡量是，如苗栗是很多社會運動的重點，又如花蓮和台東當地很多年輕人很努力，時代力量願意試試。

她說，當一些好的理念和政策要落實到地方時，時代力量幾乎沒有合作的對象，地方政府不太理會，時代力量在地方幾乎沒有「講話」的餘地。

陳惠敏進一步說，現在各地方議會的透明程度很低，開會的出席率、質詢率、提案內容不盡理想，「地方需要新的力量攪動一下」，時代力量希望改變這樣的結構。

時代力量提名參選議員的人數是否過多？陳惠敏表示，在台灣，「只要出了台北都長得不一樣」，很多狀況都是在地性的，如果可以利用2018年縣市議員選舉的機會，讓年輕人不要一窩蜂擠在政治核心的台北，回到地方服務爭取問政，是政黨該有的視野。

她說，時代力量投入縣市議員選舉初期，被外界批評沒有在地方耕耘過、被質疑太年輕、沒有既有地方傳統組織的脈絡等等但這些挑戰沒什麼？畢竟時代力量是在2015年才成立的新政黨，選戰主打還是政黨品牌，除了與黨的連結度要夠，基層也要跑得很勤。

她說，議員選舉是複數選區選舉，時代力量不會一下子就想要提名的議員參選人衝「第一高票」，而是鼓勵與地方互動，希望讓新人有機會去搶下議員席次「最後一張入門票」。

陳惠敏表示，台灣人的可愛，是很多人心裡都有想要讓社會有「一點點改變」的「小想法」。「小小機會可以改變很多事情」，這是時代力量在2018年選舉的設定。

但陳惠敏坦言，擔心投票率太低，因為有些縣市長選舉結果「較底定」的區域，一般人可能比較不會花一筆錢特地返鄉投議員的票。因此催動民眾返鄉投票的動機怎麼被去創造出來？將是重點工作。