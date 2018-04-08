親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨台北市長參選人眾多，其中又以前立委丁守中的民調最高，不過如今傳出黨中央質疑向來走「保守穩健」路線的丁守中，恐不易吸引年輕選票，即便丁守中初選勝算即高，不過黨內卻有「倒丁聯盟」，盼另尋人選，而倒丁聯盟的背後推手，就是國民黨副主席郝龍斌

前市議員王浩今舉辦懇親會，包括郝龍斌、丁守中等人均到場出席。面對倒丁傳言，郝龍斌再三強調是空穴來風，丁守中則說，國民黨團結都不一定會贏，更何況是分裂，呼籲大家團結，一起拚台北建設。

郝龍斌表示，倒丁一事純粹就是外傳、謠言、空穴來風，是有人見縫插針。至於是否支持丁守中？郝龍斌表示，自己挺國民黨的候選人。

郝龍斌還說，無論是哪一位國民黨的市長、市議員參選人，針對市政問題來做徵詢，都會全力協助，丁守中的都市規劃、都市更新等議題，參酌走放世界各國的經驗，他的構想很好。

至於今年議員選舉，國民黨是否會增額提名？郝龍斌說，市黨部正在做最後評估，不過自己認為議員提名應該要過半，將來才能夠掌握議長的提名和席次。

丁守中表示，不希望有倒丁聯盟，而是應該大家一起來幫台北發展建設，過去在柯文哲執政下，台北競爭力嚴重衰退，藍營應該要團結，拚台北建設。

至於是否會爭取郝龍斌支持？丁守中表示，自己想要爭取所有人的支持，包括郝龍斌。

對於柯文哲嗆聲，要選的都來公布選舉帳戶，丁守中表示，柯文哲面對問題很會討好取巧、轉移焦點，對一個政治人物來說，選舉帳目本來就應該要清清楚楚、明明白白，這是應該要做的事情，不能閃躲，也呼籲柯文哲針對2014的帳戶不清等疑點做清楚、講明白，不要閃躲問題。

前市議員王浩今舉辦懇親會，包括郝龍斌、丁守中等人均到場出席。面對倒丁傳言，郝龍斌...
前市議員王浩今舉辦懇親會，包括郝龍斌、丁守中等人均到場出席。面對倒丁傳言，郝龍斌再三強調是空穴來風，丁守中則說，國民黨團結都不一定會贏，更何況是分裂，呼籲大家團結，一起拚台北建設。圖／丁守中競選辦公室提供
分享

丁守中郝龍斌國民黨
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

柯文哲嗆公布選舉帳戶 姚文智酸：不是貼牆上就清廉

2018-04-08 11:10

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28

第二個吳秉叡？姚文智：蔡、菊都非常鼓勵我參選

2018-04-08 13:31

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

蘇營：蘇貞昌與新北市民情感無可匹敵

2018-04-08 13:18

蘇貞昌代表選新北？挺游派仍有不滿

2018-04-08 13:14

影／與蔡英文談新北選舉 游錫堃：不忮不求 尊重黨決定

2018-04-08 12:45

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

民進黨中生代潰敗？姚文智：放心，我會出線

2018-04-08 11:38

【即時短評】年底選戰老將回鍋 藍綠各陷人才斷層

2018-04-08 11:19

中生代不敵老將 姚文智：吳秉叡可惜了

2018-04-08 11:18

縣市長等參選人 25日起可設政治獻金專戶

2018-04-08 11:05

與蔡英文談新北選舉 游錫堃：尊重黨決定

2018-04-08 10:57

版主打選戰不只王浩宇 「嘉義新鮮事」林耿瑋跟進

2018-04-08 10:50

花蓮縣長選舉 民進黨擬徵召劉曉玫

2018-04-08 10:46

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

游錫堃登新北硬漢嶺 對新北市長選舉發表看法

2018-04-08 10:07

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

民調、網路聲量成選戰工具 國民黨、民進黨都在用

2018-04-08 07:25

「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03

韓國瑜確定戰高市 明遷戶籍

2018-04-08 00:56

柯文哲看侯友宜 「沒有藍綠」

2018-04-08 00:50

新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46

親游人士：游錫堃不會跟蘇貞昌爭

2018-04-08 00:36

出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32

蔡英文出手了 為蘇貞昌戰新北鋪路…

2018-04-07 23:56

平衡蘇貞昌選新北 民進黨花蓮縣改徵召劉曉玫

2018-04-07 23:47

「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03

誰選台北市 也要喬一下？呂秀蓮：蔡英文不該出手

2018-04-07 22:11

鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所住」

2018-04-07 21:09

綠營備戰新北 侯友宜：歡迎各界人才

2018-04-07 21:07

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06
看更多

熱門文章

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

平衡蘇貞昌選新北 民進黨花蓮縣改徵召劉曉玫

2018-04-07 23:47

出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32

蔡英文出手 吳秉叡宣布退選新北市長

2018-04-07 16:40

新北市長選舉點將 呂秀蓮：沒那麼簡單

2018-04-07 17:19

「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03

自稱「白色恐怖受精卵」 楊翠：促轉會是台灣最重要工作

2018-04-07 22:34

新聞眼／川普的「慷慨」是否只為向北京叫牌？

2018-04-08 01:10

美將核我潛艦國造「行銷核准證」 專家：技協輸出許可

2018-04-07 15:49

修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力

2018-04-07 19:49

葉菊蘭：言論自由面臨中國霸權的威脅

2018-04-07 17:48

羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北

2018-04-07 18:40

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06

鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所住」

2018-04-07 21:09

新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46

煤電廠回來 深澳潛水天堂將消失？

2018-04-07 23:58

蔡英文選在出訪非洲前 勸退吳秉叡

2018-04-07 16:42

高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

2018-04-08 14:48

影／陳菊當最強母雞 被拱選台北市長

2018-04-07 17:48

「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03

吳秉叡 宣布不爭取新北市長提名

2018-04-07 16:37

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

2018-04-08 12:18

深澳落塵汙染… 遊客還願意來九份玩嗎？

2018-04-08 00:14

美助攻我潛艦國造 「紅區」裝備可望技術對台輸出

2018-04-08 00:55

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

蔡總統：做好轉型正義 落實3大任務

2018-04-08 00:21

總統府11日開記者會 宣布陳菊接府秘書長

2018-04-08 12:35

清明連假史上最塞 學者：老招沒用，砍掉重練吧

2018-04-08 13:32

周玉蔻爆料 蔡英文證實下周三宣布陳菊接總統府秘書長

2018-04-08 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top