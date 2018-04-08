藍營傳有人想「倒丁」? 郝龍斌：謠言、空穴來風

2018-04-08 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人眾多，其中又以前立委丁守中的民調最高，不過如今傳出黨中央質疑向來走「保守穩健」路線的丁守中，恐不易吸引年輕選票，即便丁守中初選勝算即高，不過黨內卻有「倒丁聯盟」，盼另尋人選，而倒丁聯盟的背後推手，就是國民黨副主席郝龍斌。

前市議員王浩今舉辦懇親會，包括郝龍斌、丁守中等人均到場出席。面對倒丁傳言，郝龍斌再三強調是空穴來風，丁守中則說，國民黨團結都不一定會贏，更何況是分裂，呼籲大家團結，一起拚台北建設。

郝龍斌表示，倒丁一事純粹就是外傳、謠言、空穴來風，是有人見縫插針。至於是否支持丁守中？郝龍斌表示，自己挺國民黨的候選人。

郝龍斌還說，無論是哪一位國民黨的市長、市議員參選人，針對市政問題來做徵詢，都會全力協助，丁守中的都市規劃、都市更新等議題，參酌走放世界各國的經驗，他的構想很好。

至於今年議員選舉，國民黨是否會增額提名？郝龍斌說，市黨部正在做最後評估，不過自己認為議員提名應該要過半，將來才能夠掌握議長的提名和席次。

丁守中表示，不希望有倒丁聯盟，而是應該大家一起來幫台北發展建設，過去在柯文哲執政下，台北競爭力嚴重衰退，藍營應該要團結，拚台北建設。

至於是否會爭取郝龍斌支持？丁守中表示，自己想要爭取所有人的支持，包括郝龍斌。