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高市府證實陳菊接府秘書長 陳菊：感謝高雄栽培支持

備戰新北 藍：侯友宜領先但不掉以輕心

2018-04-08 15:28中央社 台北8日電

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，雖然前新北市副市長侯友宜民調領先前行政院長蘇貞昌20個百分點，但國民黨不會掉以輕心，會努力爭取更多認同與支持。

國民黨確定推派侯友宜選新北市長後，民主進步黨選對會11日將啟動新北市長徵召討論，黨內兩股力量拱前行政院長蘇貞昌與游錫(方方土)。內定接任總統府秘書長的高雄市長陳菊9日將勸進蘇貞昌。

李哲華告訴中央社記者，民進黨推派誰參選新北市長，是民進黨的家務事，國民黨不便置喙；不過，總統蔡英文是否釋出行政資源或民進黨內資源，希望蘇貞昌參選，與蘇貞昌之間的妥協，值得玩味。

李哲華說，雖然國民黨內部民調顯示，侯友宜支持度領先蘇貞昌20個百分點，但國民黨不會以此自滿，也不會掉以輕心，會努力爭取更多認同與支持。

此外，今年底縣市長選舉，國民黨已通過提名13縣市；桃園市將提名黨籍立委陳學聖，新北市提名侯友宜，預計11日中常會通過。尚有7縣市未確定提名人選。

台北市方面正展開黨內初選，民調時間從4月29日至5月1日，台北市黨部預計5月2日公布民調結果。

台南市方面，國民黨台南市黨部主委謝龍介今天將再與前台南大學校長黃秀霜、前國民黨籍立委高思博與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬協調提名機制。

高雄市部分，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜明天表態參選後，國民黨提名協調小組將邀已表態的黨籍立委陳宜民與韓國瑜協調，決定提名機制。

屏東縣方面，國民黨原定4月9日公告初選，不過，在前國民黨籍立委蘇清泉與前客家委員會副主委李朝明表態參選的情況下，將暫緩公告初選，本週召集協調。

至於嘉義縣長提名，國民黨嘉義縣黨部4月3日公告初選，9、10日領表登記，若最後沒有人登記，國民黨將徵召已表態參選的前立委吳育仁。

新竹縣方面，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢等人有意參選，國民黨將等民進黨提名確定後再決定。

金門縣部分，國民黨日前已邀國民黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華協調，但未達成共識，預計4月16或17日再次協調。

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，雖然前新北市副市長侯友宜民調領先...
中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，雖然前新北市副市長侯友宜民調領先前行政院長蘇貞昌20個百分點，但國民黨不會掉以輕心，會努力爭取更多認同與支持。 聯合報系記者杜建重／攝影
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