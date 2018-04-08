影／與蔡英文談新北選舉 游錫堃：不忮不求 尊重黨決定

2018-04-08 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



行政院前院長游錫堃上午與高志鵬、羅致政、林淑芬、吳琪銘 、江永昌五位民進黨立委一起登觀音山，游錫堃說昨天(7日)，他與蔡總統見面談新北市長選舉，他一如過去多次表達不選的態度，「沒有宣布參選何來勸退？」，強調傳言與事實不符，但過半議員相挺自己，盛情難卻，因此他情義相挺，「但依然保持不忮不求的態度，尊重黨中央 的決定」。

行政院前院長游錫堃：「我沒有宣布參選何來勸退呢？所以我是覺得與事實不符。」

民進黨立委高志鵬上午邀游錫堃、民進黨立委林淑芬、羅致政、江永昌、吳琪銘等人登觀音山，游錫堃登山前受訪表示，昨天與總統再度會面談新北市長選舉，他表示，「總統非常客氣，在談話過程當中，她曾經講說歹勢啦，她解釋說因為元月23日，我當面跟她表達我不選，所以她就往另外一個方面去規劃，甚至她用手勢，我就往另外一個方向去規劃，沒想到現任議員有過半，表達不同看法，她覺得很擔憂，她有講說她覺得很擔憂，她又說因為由於元月23日到現在已經二個多月了，現在要改變可能會有困難。我接她的話，我告訴她 我說我原本不選，但是過半議員盛情難卻，所以我就情義相挺，不過我依然保持一向的態度，不忮不求態度，所以我完全尊重黨中央的意見，我不會有任何意見。」