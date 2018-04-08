蘇貞昌代表選新北？挺游派仍有不滿

2018-04-08 13:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 施鴻基 ／新北報導



行政院前院長游錫堃（左一），以及新北市立委林淑芬（右前）、吳琪銘（中）等人上午一同登觀音山。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

民進黨主席蔡英文昨天約見行政院前院長游錫堃和民進黨立委吳秉叡、羅致政，商討新北市長選舉布局，會後吳秉叡宣布退選。游錫堃上午說，對於新北市長選舉人選，他完全尊重黨部，黨的人選都會支持。

國民黨新北市長確定由侯友宜參選後，民進黨加緊塑造團結對外的氣氛，計畫由行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌出馬對決侯友宜。雖然吳秉叡已表態退選，但挺游派仍有不滿的聲音。

高志鵬：若選輸 黨主席須辭職

今天上午，支持游錫堃的民進黨立委、基層民代，陪著游錫堃到新北市觀音山硬漢嶺登山，支持者大喊參選新北市長。發起人民進黨立委高志鵬說，目前外界好像都認定民進黨已決定讓蘇貞昌參選北市長，但這不符合民進黨內部程序，這個時候就認定徵召對象不適合。他意有所指說，民進黨有不成文傳統，責任政治選輸的話，依慣例主席須辭職，甚至要換行政院長，所以希望黨中央能夠審慎評估各方意見，再決徵召人選。

游錫堃表示，昨天跟蔡英文談話過程中，蔡英文非常客氣，解釋今年1月23日曾當面表達問他選不選，當時他說不選，因此蔡往另一方向去規畫。游錫堃現場也比出蔡英文當時的手勢，沒想到議員有過半表達不同看法，蔡覺得很擔憂，因至今已兩個多月，現在要改變可能會有困難。

游錫堃說，他告訴蔡英文，他原本就說不選，但過半議員相挺，他盛情難卻，才情義相挺，他還是保持一樣不忮不求，完全尊重黨的決定，不會有任何意見。至於另一個人選是誰？游錫堃說他沒有問。

游錫堃表示，他在去年9月13日已當面向民進黨秘書長洪耀福表達不參選新北市長，希望洪轉達黨主席蔡英文；今年1月6日，他向民進黨立法院黨團總召柯建銘表達不選，希望轉達黨部；今年1月23日蔡英文問他，他再度表達不選，到現在沒有改變。有人說昨天是蔡要勸退游錫堃，但他沒有宣布參選，何來勸退？