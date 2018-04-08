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高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27聯合報 記者施鴻基╱即時報導

游錫堃今天登觀音山硬漢嶺。記者施鴻基／攝影
游錫堃今天登觀音山硬漢嶺。記者施鴻基／攝影
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立委高志鵬等人今天陪同行政院前院長游錫堃登觀音山硬漢嶺。對於外界報導黨中央似已決定徵召蘇貞昌參選新北巿長，登山發起人高志鵬說，民進黨一向有責任政治的不成文傳統，選輸的話依慣例黨主席須辭職，甚至要換行政院長，所以希望黨中央能夠審慎評估各方意見，再決定徵召人選。

他說，部分媒體報導好像黨中央已經決定徵召誰參選新北市長，但根據2018年直轄市長暨縣市長特別提名條例規定，必須經選對會討論後再送中執會才能定案，選對會迄今從未討論新北市長選舉，現在一副已經決定的態勢很奇怪，上周發言人吳思瑤也還在重申程序規定。

高志鵬選舉
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