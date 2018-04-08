第二個吳秉叡？姚文智：蔡、菊都非常鼓勵我參選

2018-04-08 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



民進黨立委姚文智今天表示，台北市和新北市完全不一樣，對於吳秉叡被勸退，他覺得可惜了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨立委吳秉叡退出新北市長選舉，民進黨立委姚文智去年宣布參選台北市長，一直積極爭取民進黨提名，姚文智今天表示，台北市和新北市完全不一樣，對於吳秉叡被勸退，他是覺得可惜了。

姚文智說，新北若有明確的人選後，黨部針對台北市的布局，也應加快腳步，不必考慮這麼多，推出的參選人，代表執政的信念與價值，他不擔心自己會被民進黨主席蔡英文召見，因為北市和新北狀態完全不一樣。

姚文智表示，新北市是全台人口最多的縣市，本來就被設定為台灣的領頭羊，過去是國民黨執政，是民進黨要光復失土的地方，態勢非常清楚，台北市的布局，在整個形勢非常混沌不明的狀態，他將持續努力。

姚文智說，蔡英文和高雄市長陳菊都非常鼓勵他，目前黨內爭取參選台北市長的除了他，還有前副總統呂秀蓮表明參選，黨內人才也是很多，台北市雖然是徵召，但他一貫主張在徵召前，要有個類似初選的機制，選出最能作戰的候選人，用這民主的程序才能說服他。

外界質疑，民進黨請出大老級的人物參選，恐讓中生代失去機會，姚文智表示，他不覺得黨部不給中生代機會，吳秉叡被勸退，真可惜，但礙於整個社會氣氛，相信民進黨在新北市是勝利在望，接下來在台北市他將持續努力。他覺得他會出線，放心好了。