冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 陳熙文



圖／聯合晚報提供 分享 facebook 國民黨新北市長參選人確定由侯友宜出線，新北市長選情明朗化，擔任過七年台北縣長的蘇貞昌代表民進黨出征的態勢，也大致底定。

擔任過兩屆台北縣長的蘇貞昌回鍋參選，首要面對外界的質疑。蘇貞昌曾於2010年地方大選喊出「連任不過三」後，轉戰台北市，搶先黨部表態，最終由蔡英文選新北市，蘇當年已無意願參選新北，如今民進黨再次拱蘇，豈不表明民進黨在新北無強棒。

從賴清德明確表示不加入新北選戰後，民進黨浮上抬面的人選，一直離不開老將，不是喊蘇貞昌，就是叫游錫堃，新北除兩人之外，無將可用。

民進黨自2005年起，在新北市連選連敗五次，包括2005年縣長選舉、2008年總統大選、2010年改制新北市長選舉、2012年總統大選，以及2014年新北市長選舉，現在想把握重返新北執政的良機，認定打贏新北，就是打贏選戰，不願將機會交由中生代，也是戰術考量，民進黨一向自詡重視地方深耕，才能在地方十年磨一劍，林佳龍、鄭文燦都是例子，現在要是落入輸不起的束縛，國民黨就是前車之鑑。

年底選舉將近，國民黨布局陸續完成，始終不見重量級參選人，除了侯友宜參選帶動國民黨聲勢，韓國瑜空降高雄市堪稱奇兵，看來看去，也找不到令人驚豔的新面孔，盡是些老面孔，被諷刺是回鍋肉，特別是牽動全台選情、重中之重的台北市，國民黨人士多避戰，少有新面孔，只好繼續上演老兵不死。

澎湖縣、新竹市、嘉義市提名，國民黨端出回鍋肉不打緊，但整合出大問題，未能好好協調，導致嘉義市議會議長蕭淑麗退黨參選，讓原來可期綠地翻藍天的嘉義市，弄成藍營分裂。

此次選舉，藍綠都出現人才斷層，只好祭出回鍋肉，爭取選民青睞，但是選民的口味，可能老早就變了，這些回鍋肉許多還可能已經成了過期食品，吃了有害身體健康。