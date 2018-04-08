蘇營：蘇貞昌與新北市民情感無可匹敵

2018-04-08 13:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



對於蘇貞昌重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感，無可匹敵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院前院長蘇貞昌參選新北市長大局已定，據了解，民進黨立委吳秉叡尚未宣布退選前，民進黨高層曾出示民調勸進蘇貞昌，民進黨認為蘇貞昌與國民黨參選人侯友宜差距不大。對於蘇貞昌重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感，無可匹敵。

國民黨針對新北市長選舉的民調，認為侯友宜可以領先蘇貞昌。民進黨的民調卻顯示，蘇貞昌對決侯友宜，兩人並無差距。

蘇陣營表示，蘇貞昌是否回新北市，多數民眾之前仍不知情，若確定公布後，相信民調結果，會比目前局勢更有看頭。

侯友宜確定代表國民黨出征新北市，民進黨布局也明朗化，民進黨主席蔡英文協調，蘇系子弟兵吳秉叡退出選舉，游錫堃也表明今年1月就說不選，蘇游陣營同聲尊重黨部決定，蘇貞昌參選新北市長態勢底定。

侯友宜有現任新北市長朱立倫的行政團隊及資源加持下，蘇貞昌是老縣長回鍋，究竟誰能勝出？蘇陣營表示，蘇貞昌的深厚情感，是無可匹敵的優勢，蘇在北縣長任內七年期間，不論對地方的建設與貢獻，民眾皆有感，過去的政績讓蘇在新北奠定非常好的基礎，地方也盼蘇回鍋。

蘇陣營形容，蘇貞昌過去擔任縣長是用生命在回饋，相信他可受檢驗程度，也遠高於其他人，表態參選新北市長就在這幾天。

蘇貞昌女兒立委蘇巧慧表示，這一年多來，吳秉叡努力勤走基層、跑遍新北，表現有目共睹，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。我們是最強的人選，目的就是要讓新北市贏，相信黨部會有智慧處理，也尊重黨部決定。