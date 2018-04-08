親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

國民黨新竹前議員三度酒駕 依公共危險罪嫌送辦

在陸台生經驗談：登陸前想清楚 一定要進名校

蘇營：蘇貞昌與新北市民情感無可匹敵

2018-04-08 13:18聯合晚報 記者林麒瑋／台北報導

對於蘇貞昌重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感，無可匹敵。 圖／聯合...
對於蘇貞昌重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感，無可匹敵。 圖／聯合報系資料照片
分享
行政院前院長蘇貞昌參選新北市長大局已定，據了解，民進黨立委吳秉叡尚未宣布退選前，民進黨高層曾出示民調勸進蘇貞昌，民進黨認為蘇貞昌與國民黨參選人侯友宜差距不大。對於蘇貞昌重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感，無可匹敵。

國民黨針對新北市長選舉的民調，認為侯友宜可以領先蘇貞昌。民進黨的民調卻顯示，蘇貞昌對決侯友宜，兩人並無差距。

蘇陣營表示，蘇貞昌是否回新北市，多數民眾之前仍不知情，若確定公布後，相信民調結果，會比目前局勢更有看頭。

侯友宜確定代表國民黨出征新北市，民進黨布局也明朗化，民進黨主席蔡英文協調，蘇系子弟兵吳秉叡退出選舉，游錫堃也表明今年1月就說不選，蘇游陣營同聲尊重黨部決定，蘇貞昌參選新北市長態勢底定。

侯友宜有現任新北市長朱立倫的行政團隊及資源加持下，蘇貞昌是老縣長回鍋，究竟誰能勝出？蘇陣營表示，蘇貞昌的深厚情感，是無可匹敵的優勢，蘇在北縣長任內七年期間，不論對地方的建設與貢獻，民眾皆有感，過去的政績讓蘇在新北奠定非常好的基礎，地方也盼蘇回鍋。

蘇陣營形容，蘇貞昌過去擔任縣長是用生命在回饋，相信他可受檢驗程度，也遠高於其他人，表態參選新北市長就在這幾天。

蘇貞昌女兒立委蘇巧慧表示，這一年多來，吳秉叡努力勤走基層、跑遍新北，表現有目共睹，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。我們是最強的人選，目的就是要讓新北市贏，相信黨部會有智慧處理，也尊重黨部決定。

圖／聯合晚報提供
圖／聯合晚報提供
分享

蘇貞昌民進黨侯友宜國民黨
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

柯文哲嗆公布選舉帳戶 姚文智酸：不是貼牆上就清廉

2018-04-08 11:10

第二個吳秉叡？姚文智：蔡、菊都非常鼓勵我參選

2018-04-08 13:31

冷眼集／選戰熱炒回鍋肉 選民真的會喜歡？

2018-04-08 13:29

蘇貞昌代表選新北？挺游派仍有不滿

2018-04-08 13:14

影／與蔡英文談新北選舉 游錫堃：不忮不求 尊重黨決定

2018-04-08 12:45

柯文哲嗆要選公布帳戶 丁守中酸：這不是應盡本分嗎？

2018-04-08 12:39

高志鵬：新北如果選輸黨主席要辭職

2018-04-08 12:27

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

民進黨中生代潰敗？姚文智：放心，我會出線

2018-04-08 11:38

【即時短評】年底選戰老將回鍋 藍綠各陷人才斷層

2018-04-08 11:19

中生代不敵老將 姚文智：吳秉叡可惜了

2018-04-08 11:18

縣市長等參選人 25日起可設政治獻金專戶

2018-04-08 11:05

與蔡英文談新北選舉 游錫堃：尊重黨決定

2018-04-08 10:57

版主打選戰不只王浩宇 「嘉義新鮮事」林耿瑋跟進

2018-04-08 10:50

花蓮縣長選舉 民進黨擬徵召劉曉玫

2018-04-08 10:46

孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20

游錫堃登新北硬漢嶺 對新北市長選舉發表看法

2018-04-08 10:07

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

民調、網路聲量成選戰工具 國民黨、民進黨都在用

2018-04-08 07:25

「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03

韓國瑜確定戰高市 明遷戶籍

2018-04-08 00:56

柯文哲看侯友宜 「沒有藍綠」

2018-04-08 00:50

新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46

親游人士：游錫堃不會跟蘇貞昌爭

2018-04-08 00:36

出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32

蔡英文出手了 為蘇貞昌戰新北鋪路…

2018-04-07 23:56

平衡蘇貞昌選新北 民進黨花蓮縣改徵召劉曉玫

2018-04-07 23:47

「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03

誰選台北市 也要喬一下？呂秀蓮：蔡英文不該出手

2018-04-07 22:11

鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所住」

2018-04-07 21:09

綠營備戰新北 侯友宜：歡迎各界人才

2018-04-07 21:07

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06

北市長選戰 柯文哲籲參選人公開選舉帳戶

2018-04-07 18:45

羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北

2018-04-07 18:40
看更多

熱門文章

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

2018-04-07 20:13

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

2018-04-07 17:53

與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57

孫大千：美中貿易戰直球對決 台灣變夾心餅乾

2018-04-08 08:18

鄭南榕追思會民眾闖入抗議 家屬罵：總統維安在做什麼

2018-04-07 15:27

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54

九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00

藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09

孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36

獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17

平衡蘇貞昌選新北 民進黨花蓮縣改徵召劉曉玫

2018-04-07 23:47

出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32

蔡英文出手 吳秉叡宣布退選新北市長

2018-04-07 16:40

新北市長選舉點將 呂秀蓮：沒那麼簡單

2018-04-07 17:19

扁又以錄影方式現身 中監：已蒐集資料進行了解

2018-04-07 15:14

「吳不退 蘇出不來」 綠傳游錫堃早說不會跟蘇爭新北

2018-04-07 23:03

自稱「白色恐怖受精卵」 楊翠：促轉會是台灣最重要工作

2018-04-07 22:34

新聞眼／川普的「慷慨」是否只為向北京叫牌？

2018-04-08 01:10

清明首日蘇澳到花蓮3.5小時? 網民幹譙交部說法太扯

2018-04-07 15:11

美將核我潛艦國造「行銷核准證」 專家：技協輸出許可

2018-04-07 15:49

修公投法？ 扁：除非群眾運動給蔡政府壓力

2018-04-07 19:49

葉菊蘭：言論自由面臨中國霸權的威脅

2018-04-07 17:48

羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北

2018-04-07 18:40

不說你不知 軍官可請育嬰假領六成五薪返家帶小孩

2018-04-07 15:07

吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06

鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所住」

2018-04-07 21:09

美助台自製柴潛政策鬆動 劍龍級延壽案創造有利空間

2018-04-07 14:20

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00

新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46

煤電廠回來 深澳潛水天堂將消失？

2018-04-07 23:58

侯友宜提名效應？ 藍台南市提名整合機制下周出爐

2018-04-07 15:12

影／陳菊當最強母雞 被拱選台北市長

2018-04-07 17:48

蔡英文選在出訪非洲前 勸退吳秉叡

2018-04-07 16:42

結合科技 周玉蔻成立放言傳媒

2018-04-07 14:24

「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03

吳秉叡 宣布不爭取新北市長提名

2018-04-07 16:37

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-08 09:30

不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55

深澳落塵汙染… 遊客還願意來九份玩嗎？

2018-04-08 00:14

美助攻我潛艦國造 「紅區」裝備可望技術對台輸出

2018-04-08 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top