不看好蘇貞昌回鍋 藍委：選輸一世英明毀於一旦

2018-04-08 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委不看好蘇貞昌回鍋選新北市長。報系資料照 分享 facebook 曾任兩任台北縣長的民進黨大老蘇貞昌回鍋選新北市長，新北市國民黨立委認為，蘇貞昌雖然是可敬的對手，但不看好他回鍋再選，還說若選輸國民黨新北市長參選人侯友宜會很難看，不僅「一世英明毀於一旦」，未來也沒有機會再更上一層樓。

林德福說，蘇貞昌做過兩任縣長又當過行政院院長，現在民進黨找不到人要他回來參選，拚得過很好，但拚不過就會很難看，「一世英明毀於一旦」，而且蘇貞昌最多也不過做到市長而已，他以後還能做什麼，年紀這麼大了。

對於蘇回鍋與侯友宜競爭，林德福說，侯友宜做副市長運作得不錯，同鄉會跑得也很不錯，里長也滿挺他的。反而是蘇貞昌一路支持民進黨立委吳秉叡，結果現在變成自己親征，雖然我們也尊重他，但蘇自己要拿捏好。

不過林德福認為，蘇貞昌確實有做事，但都做一些「表面」的工作，例如淡水漁人碼頭、道路路樹以及商店街等這種看得到的美化工作。但像是衛生下水道、拆除違規砂石場這種「看不到的工作」，會吃掉票源、會得罪人的，蘇貞昌幾乎都沒有做，都是後來接任的周錫瑋做的。

林德福還說，「我們都很清楚蘇跟小英是搞不來的」，過去蘇當行院長時，蔡英文當副院長，但蔡總統上任以後對蘇很冷漠，不把蘇看在眼裡，後來因為知道找不到年輕人，蘇的民調又比較高，所以才透過各種管道請他幫忙，但蘇貞昌也只不過是替小英鋪路，以後也沒有機會，也不可能再選總統，只是完成階段性任務。

國民黨立委羅明才則說，蘇貞昌是個可敬的對手，人脈關係很紮實。可是蘇貞昌這次是拖老命出來選，凸顯民進黨新生代的斷層，蘇的回鍋等於台灣就是還在搞老人政治，老人還要再回鍋台灣也沒什麼未來了，大陸接班都是五、六十歲，但蘇快七十歲根本是「千歲團」，現在就是看年輕人有沒有辦法接受。

羅明才說，蘇貞昌就算贏了也沒什麼光彩，輸的話就是把他最後的殘餘價值給用光，對一個老人家來講情何以堪。