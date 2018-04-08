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民進黨中生代潰敗？姚文智：放心，我會出線

2018-04-08 11:38聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡...
國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨在官邸約見表態參選的立委吳秉叡（右），會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉。圖／聯合報系資料照
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民進黨新北市長人選至今上出爐，身兼黨主席的蔡英文總統昨天召見行政院前院長游錫堃與立委吳秉叡、羅致政，吳秉叡隨即宣布退選，並傳出黨中央已規畫由行政院前院長蘇貞昌迎戰國民黨新北市長參選人侯友宜。

由於台北市選情同樣不明朗，被問到是否會擔心下一個「被勸退」的會是自己？民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智表示，台北市和新北市的情況完全不一樣，如果新北民進黨很明確要提名，那個台北市應該要比照，更何況新北有勝選後，台北市就不必考慮這麼多，台北市應該是民進黨執政的信念和價值。

姚文智強調，雙北情勢不同，台北市是三足鼎立，至今也還不確定要步要推自己人，新北市則是訂定為台灣的領頭羊，更何況新北市人口最多，過去又是國民黨執政，它是民進黨要光復失土的地方，態勢相當清楚，台北是因情是渾沌不明，作業會再延後，自己也會持續努力。

至於是否會擔心被蔡英文召見？姚文智說，小英沒有要召見，總統也是一直鼓勵我們持續努力，高雄市長陳菊也是鼓勵自己全力衝刺。

姚文智表示，目前黨內除了自己，還有前副總統呂秀蓮宣布要參選台北市長，黨內人才濟濟，確定民進黨如果要提人，儘管是徵召，應該也要有初選機制，選出最強的人選，「只有民主機制可以勸退我」。

對於外界質疑台北市好像棄守了？姚文智否認，直言北市不會棄守，目前民進黨對於新北市是勝利在望，接下來就是台北市，我們也會持續努力。

不過由於吳秉叡昨宣布退選後，被外界視為黨中央沒有給中生代的機會，姚文智則認為，當然替吳秉叡覺得可惜，因為他的條件很優秀，能不能脫穎而出，不是他的能力、操守、條件，而是整個社會的氛圍。

若自己無法代表民進黨參選台北市長，是否覺得是黨內中生代的潰敗？姚文智則是笑著表示，「我覺得我會出線，放心好了。」

民進黨姚文智
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